Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Real Madrid vs Benfica, duelo correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League que se jugará este miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Benfica

Más de 2.5 goles - 1.50 vía Betano

Más de 9.5 córners – 1.65 vía Betano

Más de 10.5 tiros al arco - 1.62 vía Betano

Real Madrid se enfrentará al Benfica en un compromiso correspondiente a la vuelta de los playoffs de octavos de final de la Champions League. Los blancos llegan con ventaja tras la victoria en la ida (0-1) e intentarán aprovechar la localía para seguir avanzando en su torneo fetiche.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa vienen de perder el pasado fin de semana con Osasuna (2-1) en LaLiga, pero tienen seis victorias consecutivas en casa tomando en cuenta todas las competiciones. En su anterior presentación como local en la Champions los blancos golearon al Mónaco (6-1).

Por su parte, Benfica solo tiene una derrota en sus siete presentaciones más recientes, pero fue justamente en la ida de esta serie con Real Madrid (0-1). El cuadro luso superó al AFS (3-0) el fin de semana en el campeonato portugués. Los dirigidos por José Mourinho perdieron tres de sus cuatro compromisos fuera de casa en el torneo.

Un punto a considerar es que Real Madrid tendrá varias bajas como Jude Bellingham o Dean Huijsen, mientras que en Benfica destaca la ausencia de Mourinho, quien fue expulsado en la ida, y Gianluca Prestianni por la polémica del supuesto insulto a Vinícius Jr.

Por las características del partido y los antecedentes de ambos equipos es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos seis compromisos de los blancos, así como en tres de sus cuatro presentaciones en casa por la Champions.

Asimismo, en tres de los cuatro duelos anteriores del Benfica se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 1: Real Madrid vs Benfica: Más de 2.5 goles - 1.50 vía Betano

En cuatro de las últimas cinco presentaciones del Real Madrid se cobraron más de 9.5 córners. La única excepción fue precisamente el duelo de ida en Portugal ante Benfica, pero realizaron un total de nueve tiros de esquina.

Además, en tres de los cinco encuentros más recientes de los dirigidos por Mourinho se realizaron más de 9.5 córners. Cabe mencionar que se trata de una cuota atractiva que se puede utilizar en una combinada.

Apuesta 2: Real Madrid vs Benfica: Más de 9.5 córners - 1.65 vía Betano

Al tratarse de un duelo decisivo y por el estilo de juego que tienen ambos equipos, se esperan más de 10.5 tiros al arco. Es importante señalar que el partido de ida culminó con nueve disparos a portería.

Apuesta 3: Benfica vs Real Madrid: Más de 10.5 tiros al arco - 1.62 vía Betano

Resultado Cuotas Real Madrid 1.47 Empate 4.85 Benfica 6.00

Real Madrid vs Benfica: Historial de enfrentamientos





Estos equipos se han enfrentado en 5 oportunidades. El balance es de 2 victorias del Real Madrid y tres triunfos del Benfica. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: