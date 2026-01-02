Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Real Madrid vs Betis, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga que se jugará este domingo 4 de enero en el Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Betis





Real Madrid ganará sin recibir goles - 2.95 vía Stake

Real Madrid total goles superior 1.5 - 1.40 vía Stake

Más de 10.5 córners - 1.95 vía Stake

Análisis de apuestas Real Madrid vs Betis

Real Madrid se enfrenta al Betis en partido de la jornada 19 de LaLiga española. En este inicio de año, los blancos buscarán su cuarta victoria consecutiva entre todas las competiciones, pero el cuadro verdiblanco llega con una sola derrota en sus últimas diez presentaciones.

Los dirigidos por Xabi Alonso cerraron 2025 con una victoria en casa frente al Sevilla (2-0). Además, este equipo ganó siete de sus ocho presentaciones en el Bernabéu. Real Madrid se encuentra en la segunda casilla con 42 puntos, a cuatro del líder Barcelona.

Por su lado, Betis tiene cuatro duelos sin perder. Los dirigidos por Manuel Pellegrini vienen de golear al Getafe (4-0). Los verdiblancos se ubican en la sexta casilla con 28 unidades, a siete de la zona de Champions League.

Ante la actualidad de ambos equipos, se espera un compromiso parejo, aunque los merengues aparecen como favoritos por jugar en casa.

Triunfo con valla invicta

Por las actuaciones más recientes, no extrañaría que Real Madrid consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres duelos ligueros más recientes de los blancos en el Santiago Bernabéu.

Asimismo, Real Madrid ganó sin recibir goles en el anterior partido entre ambos en este escenario.

Apuesta 1: Real Madrid vs Betis: Real Madrid ganará sin recibir goles - 2.95 vía Stake

Goles del Real Madrid

Ante los últimos resultados, y el poderío ofensivo del Real Madrid, es probable que los blancos anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores seis presentaciones de los dirigidos por Xabi Alonso.

También esto se dio en el pasado enfrentamiento entre ambos en el Bernabéu.

Apuesta 2: Real Madrid vs Betis: Real Madrid total goles superior 1.5 - 1.40 vía Stake

Más de 10.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y sus antecedentes más recientes, es probable que se cobren más de 10.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en las últimos dos presentaciones del Real Madrid, así como en los anteriores dos duelos entre ambos.

Asimismo, esto se dio en los pasados dos duelos del Betis en LaLiga.

Apuesta 3: Real Madrid vs Betis: Más de 10.5 córners - 1.95 vía Stake

Cuotas Real Madrid vs Betis





Resultado Cuotas Real Madrid 1.42 Empate 4.90 Betis 6.80

Real Madrid vs Betis: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 122 oportunidades. El balance es de 66 victorias del Real Madrid, 29 empates y 27 triunfos del Betis. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: