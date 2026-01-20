Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Slavia Praga vs Barcelona, un duelo de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League que se jugará este miércoles 21 de enero en el Eden Arena de Praga

Barcelona anota más de 2.5 goles - 1.85 vía Te Apuesto

Barcelona no recibe gol - 2.38 vía Te Apuesto

Barcelona marca en ambas partes - 1.73 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Slavia Praga vs Barcelona

Barcelona saldrá con la misión de mostrar su mejor versión cuando se enfrente al Slavia Praga en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League. Los blaugranas quieren seguir en la lucha por terminar entre los ocho primeros, mientras que los checos sueñan con dar la sorpresa.

Los dirigidos por Hansi Flick tenían 11 victorias consecutivas, pero cayeron el fin de semana frente a la Real Sociedad (2-1) en LaLiga. En la fecha anterior los catalanes superaron al Frankfurt (2-1) y se ubican en la decimoquinta casilla con 10 unidades, a solo dos del top 8.

Por su parte, Slavia Praga venció la semana pasada al Brann (2-1) en un amistoso, mientras que en la última presentación en Champions los checos cayeron ante Tottenham (3-0). Este equipo se ubica en la casilla 33 con apenas tres unidades.

Ante las diferencias de las plantillas, y la actualidad de cada equipo, no extrañaría que Barcelona consiga los tres puntos con una goleada. Se espera un compromiso dominado de principio a fin por los blaugranas.

Goles del Barcelona

Por el poderío ofensivo de los dirigidos por Hansi Flick, y su necesidad de ganar, es probable que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las tres victorias más recientes, así como en dos de sus últimas cuatro presentaciones en la competición.

De igual manera, se debe señalar que Slavia Praga recibió más de 2.5 goles en sus tres derrotas.

Apuesta 1: Slavia Praga vs Barcelona: Barcelona anota más de 2.5 goles - 1.85 vía Te Apuesto

Triunfo con valla invicta

Ante los resultados más recientes, y las diferencias entre las plantillas, no extrañaría que Barcelona consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de las últimas siete victorias de los dirigidos por Hansi Flick tomando en cuenta todas las competencias.

Asimismo, el cuadro checo no marcó en sus tres derrotas de la fase de liga.

Apuesta 2: Slavia Praga vs Barcelona: Barcelona no recibe gol - 2.38 vía Te Apuesto

Goles en ambas partes

En tres de sus últimas cinco victorias, Barcelona anotó en ambas partes, por lo que esa historia podría repetirse en este encuentro. Además, eso también se dio en el triunfo de los blaugranas frente al Olympiacos (6-1).

Cabe mencionar que este pronóstico también se cumplió en las pasadas dos derrotas del Slavia Praga.

Apuesta 3: Slavia Praga vs Barcelona: Barcelona marca en ambas partes - 1.73 vía Te Apuesto

Resultado Cuotas Slavia Praga 8.13 Empate 5.45 Barcelona 1.33





Slavia Praga vs Barcelona: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 2 oportunidades. El balance es de 1 victoria del Barcelona y 1 empate. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: