Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Sporting Cristal vs Alianza Atlético, correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, que se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo.

Pronósticos: Sporting Cristal vs Alianza Atlético





Sporting Cristal anota más de 1.5 goles – 1.55 vía Stake

– 1.55 vía Stake Sporting Cristal gana sin recibir goles – 2.20 vía Stake

– 2.20 vía Stake Sporting Cristal anotará en ambas mitades – 2.15 vía Stake

Análisis de apuestas Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal recibirá la visita de Alianza Atlético en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los celestes quieren sumar tres puntos para acercarse a la cima, mientras que el cuadro visitante intentará levantar cara porque llega con dos derrotas en fila.

Los dirigidos por Paulo Autori quieren recuperarse luego de caer el pasado fin de semana en su visita al Cusco (3-2). Además, los celestes igualaron con UTC en su anterior presentación en casa y se encuentran en la cuarta casilla con 14 puntos, a cuatro del líder Universitario.

Por su parte, Alianza Atlético tiene tres derrotas en sus cuatro encuentros más recientes. Los dirigidos por el argentino Gerardo Ameli vienen de perder en casa por la mínima diferencia frente a Juan Pablo II. Se encuentran en la decimosexta casilla con apenas seis unidades.

Ante la realidad de ambos equipos, se espera una victoria de Sporting Cristal, que aparece como el claro favorito. Además, todo apunta a un duelo con más de 2.5 goles.

Goles de los locales

Por las actuaciones más recientes de los celestes, no extrañaría que anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres encuentros de Sporting Cristal, así como en dos de los anteriores cuatro duelos entre ambos.

De igual manera, Alianza Atlético recibió más de 1.5 goles en una de sus dos derrotas más recientes fuera de casa.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Alianza Atlético: Sporting Cristal anota más de 1.5 goles – 1.55 vía Stake

Triunfo con valla invicta

Por lo que ha mostrado Sporting Cristal en el Torneo Clausura, y el mal momento de los visitantes, es probable que los celestes ganen sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las últimas cinco victorias de los dirigidos por Autori.

Asimismo, Alianza Atlético no anotó en sus anteriores tres derrotas en el semestre, donde se incluyen sus dos presentaciones más recientes.

Apuesta 2:Sporting Cristal vs Alianza Atlético: Sporting Cristal gana sin recibir goles – 2.20 vía Stake

Goles en ambos tiempos

Se espera un dominio de Sporting Cristal, por lo que podrían anotar en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en el último compromiso de los celestes, así como en dos de sus anteriores cuatro triunfos frente a su afición.

Apuesta 3: Sporting Cristal vs Alianza Atlético: Sporting Cristal anotará en ambas mitades – 2.15 vía Stake

Cuotas: Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.40 Empate 4.60 Alianza Atlético 8.30

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 37 oportunidades. El balance es de 25 victorias de Sporting Cristal, 9 empates y 3 triunfos de Alianza Atlético. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: