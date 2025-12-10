Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Sporting Cristal vs. Cusco FC, correspondiente al duelo de ida de la segunda fase del play-off de la Liga 1 que se jugará este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Nacional.

Pronósticos: Sporting Cristal vs. Cusco FC





Ambos equipos anotan - 1.88 vía Betano

Más de 2.5 goles - 1.85 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.72 vía Betano

Análisis de apuestas Sporting Cristal vs. Cusco FC

Sporting Cristal recibe la visita del Cusco FC en un duelo correspondiente a la ida de la segunda fase del play-off de la Liga 1. Ambos equipos saldrán con todo para dar un paso a la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los celestes vienen de eliminar en la primera ronda a Alianza Lima en penales tras empatar los dos compromisos (1-1) y (3-3). Es importante señalar que los dirigidos por Paulo Autuori solo tienen dos dos derrotas en sus últimas diez presentaciones en casa.

Cabe mencionar que Sporting Cristal terminó el Torneo Clausura en el tercer lugar con 31 puntos, mientras que en la tabla general los locales se ubicaron en la cuarta casilla con 60 unidades, a siete de Cusco FC.

Por su lado, el equipo dorado cerró la temporada con seis compromisos sin perder y dos triunfos al hilo frente a Sport Boys (3-0) y Sport Huancayo (1-2). En condición de visitante, Cusco FC ganó dos de sus anteriores tres presentaciones.

Un punto a tomar en cuenta es que Cusco derrotó a Sporting Cristal en el Clausura (3-2), pero los celestes ganaron el último enfrentamiento como local (1-0). Todo apunta a un duelo intenso, abierto y con varios goles.

Ambos equipos anotan

Por los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cinco compromisos de Sporting Cristal, donde se incluyen dos presentaciones frente a su afición.

Asimismo, ambos equipos marcaron en dos de los anteriores tres duelos del Cusco FC y en tres de los últimos cinco partidos entre estos clubes.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs. Cusco FC: Ambos equipos anotan - 1.88 vía Betano

Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo de ambos equipos, y sus anteriores presentaciones, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco duelos de los dirigidos por Paulo Autuori.

También se dio en las tres presentaciones más recientes del Cusco FC, así como en tres de los anteriores cinco enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs. Cusco FC: Más de 2.5 goles - 1.85 vía Betano

Más de 9.5 córners

Por las características del partido y de la cancha, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos presentaciones de Sporting Cristal. Además, en el duelo entre ambos en el Clausura se realizaron 9 córners.

También se superó esa cantidad de córners en dos de los tres partidos más recientes entre ambos.

Apuesta 3: Sporting Cristal vs. Cusco FC: Más de 9.5 córners - 1.72 vía Betano

Cuotas Sporting Cristal vs. Cusco FC





Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.62 Empate 4.10 Cusco FC 6.10

Sporting Cristal vs. Cusco FC: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 34 ocasiones. El balance es de 17 victorias de Sporting Cristal, 8 empates y 9 triunfos del Cusco FC. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: