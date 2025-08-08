Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Sporting Cristal vs Melgar, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo 10 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo.

Resultado Primer Tiempo – Empate – 2.27 vía Te Apuesto

– 2.27 vía Te Apuesto Menos de 2.5 goles – 1.88 vía Te Apuesto

– 1.88 vía Te Apuesto No anotan ambos equipos – 1.91 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Sporting Cristal vs Melgar

Sporting Cristal recibe la visita del Melgar en un compromiso correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura. Los locales buscarán su cuarta victoria en el semestre, mientras que el cuadro rojinegro quiere mostrar su mejor versión para escalar en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Paulo Autori vienen de empatar sin goles con Alianza Lima en el clásico. Además, en sus dos partidos en casa vencieron a Alianza Universidad de Huánuco (3-0) y Sport Huancayo (5-0). Se ubican en la segunda posición con 10 puntos a dos del líder Cusco.

Por su parte, Melgar tiene empates consecutivos. Los dirigidos por Víctor Balta vienen de igualar en casa con Juan Pablo II (1-1) y se ubican en la séptima posición de la tabla con 5 puntos, los mismos que suma Alianza Lima.

Cabe mencionar que, en el Torneo Apertura, Melgar se quedó con el triunfo en casa frente a Sporting Cristal (1-0). En esta oportunidad se espera otro duelo muy parejo, aunque los celestes aparecen como favoritos por su buen momento.

Empate en el 1T

Por el fútbol que han mostrado ambos equipos en el torneo, no extrañaría que el partido sea muy parejo, por lo que el primer tiempo podría terminar igualado. Ese pronóstico se cumplió en la última presentación de Sporting Cristal, así como en el anterior compromiso de los rojinegros en condición de visitantes.

Asimismo, también culminó empatado el primer tiempo en dos de los cuatro duelos más recientes de Sporting Cristal frente a su afición.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Melgar: Resultado Primer Tiempo – Empate – 1.46 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles

Por los antecedentes recientes, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres duelos de Sporting Cristal, así como en cuatro de los cinco encuentros más recientes ante Melgar.

De igual manera, esto se dio en las anteriores tres presentaciones del cuadro rojinegro en el Torneo Clausura.

Apuesta 2:Sporting Cristal vs Melgar: Menos de 2.5 goles – 1.88 vía Te Apuesto

Duelo con valla invicta

Ante los resultados de ambos equipos en el semestre, no extrañaría que el partido termine con una valla invicta. Cabe mencionar que Sporting Cristal no recibió goles en sus cuatro compromisos en el Torneo Clausura.

Además, ambos equipos no anotaron en dos de los cuatro duelos disputados por Melgar en el campeonato y en los últimos dos partidos entre estos clubes.

Apuesta 3: Sporting Cristal vs Melgar: No anotan ambos equipos – 1.91 vía Te Apuesto

Cuotas: Sporting Cristal vs Melgar

Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.72 Empate 3.64 Melgar 4.47

Sporting Cristal vs Melgar: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 61 ocasiones. El balance es de 21 victorias para Sporting Cristal, 15 empates y 25 triunfos del Melgar. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: