Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos del partido de Universitario vs Cienciano, correspondiente a la décimo sexta fecha de la Liga 1. El enfrentamiento se jugará este domingo 27 de octubre en el Estadio Monumental «U» de Ate.

Pronósticos: Universitario vs Cienciano





Hándicap (3 opciones) – Universitario (-1) – 1.57 vía Betano

– 1.57 vía Betano Ambos equipos anotan: no – 1.45 vía Betano

– 1.45 vía Betano Total de goles – menos de 3.5 – 1.47 vía Betano

Análisis de apuestas: Universitario vs Cienciano

Universitario de Deportes enfrentará a Cienciano por la décimo sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los cremas perdieron su racha de más de nueve partidos sin perder en la última jornada.

El equipo dirigido por Fabián Bustos no pasa por su mejor momento, pues viene de sufrir una dura derrota en contra de Sporting Cristal (1-2) en la última jornada de la Liga 1, lo cual complicó su camino a llevarse el Torneo Clausura.

Al frente se encuentra el club Cienciano, que pasa por buen momento ya que goleó a Alianza Atlético (3-0) y empató contra César Vallejo (2-2) en las últimas fechas de la Liga 1.

Universitario es el claro favorito de este duelo

Universitario de Deportes perdió una racha de seis victorias consecutivas en su visita a Sporting Cristal (2-1). Aunque los cremas no demostraron su mejor nivel en el juego, estuvieron cerca de empatar.Si bien perdieron la posibilidad de escaparse del escolta de este torneo, ahora solo se encuentra en primer puesto por la diferencia de goles.

Los cremas son claros favoritos de este encuentro debido a los antecedentes que tiene en contra de Cienciano, pues este equipo no puede ganar desde el 07 de octubre del 2022.

Apuesta 1 – Universitario vs Cienciano: visitante gana el partido – 1.82 vía Betano

Uno de los equipos se quedará sin marcar

Todo indica que Cienciano será el equipo que sufrirá el partido y se quedará sin marcar debido a los antecedentes de enfrentamientos directos en casa de Universitario de Deportes, pues el Papá no pudo anotar ningún gol en los últimos dos duelos que visitó el Estadio Monumental de Ate.

Por otra parte, los cremas se mostraron más sólidos jugando en condición de local y apenas recibieron dos goles en sus últimos cinco enfrentamientos disputados en casa.

Apuesta 2 – Universitario vs Cienciano: ambos equipos anotan: sí – 1.98 vía Betano

Pocos goles en este encuentro

Como se sabe, Universitario de Deportes disminuyó considerablemente su cuota goleadora, pues no pudo superar la cifra de más de 2.5 goles en sus más recientes cuatro duelos frente a rivales accesibles. Incluso, en algunos de sus últimos enfrentamientos solo marcó un gol. Por ello, no hay dudas de que no veremos muchos goles ante Cienciano.

Apuesta 3 – Universitario vs Cienciano:total de goles – menos de 3.5 – 1.25 vía Betano

Cuotas: Universitario vs Cienciano

Resultado Cuotas Universitario de Deportes 1.18 Empate 6.20 Cienciano 19.00

Universitario vs Cienciano: encuentros directos

El historial de los enfrentamientos directos entre ambas escuadras nos muestra un ligero dominio de Universitario, que ganó en dos ocasiones y empataron tres veces.

Estos son los resultados de los partidos disputados entre ambos: