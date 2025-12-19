Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Villarreal vs Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga que se jugará este domingo 21 de diciembre en el Estadio de La Cerámica.

Pronósticos: Villarreal vs Barcelona





Más de 3.5 goles - 1.72 vía Betano

Gol de Ferrán Torres - 1.70 vía Betano

Más de 9.5 tiros al arco - 1.53 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Villarreal vs Barcelona

Villarreal y Barcelona se enfrentan en el compromiso más interesante de la jornada 17 de LaLiga española que se jugará en el Estadio de La Cerámica. Los locales quieren consolidarse en la zona de clasificación a Champions League, mientras que el cuadro blaugrana buscará mantener su ventaja en el liderato.

El Submarino Amarillo se encuentra en la tercera posición con 35 puntos y viven una gran temporada en LaLiga, pero no han logrado trasladar ese buen momento a la Champions League ni a Copa del Rey.

Villarreal perdió sus últimos compromisos frente al Copenhague en el torneo continental y ante Racing de Santander (2-1) en la Copa del Rey. Sin embargo, en su anterior presentación en casa, los amarillos superaron al Getafe (2-0).

Por su parte, Barcelona tiene seis victorias consecutivas entre todas las competiciones. Los dirigidos por Hansi Flick vencieron al Osasuna (2-0) el pasado fin de semana y al Guadalajara (0-2) en la Copa del Rey. Los blaugranas se encuentran en la primera posición con 43 unidades.

Cabe mencionar que Villarreal está invicto como local en el campeonato, pero Barcelona ganó sus dos duelos más recientes fuera de casa, así como los seis anteriores enfrentamientos en este escenario. Se espera un partido intenso, parejo y lleno de goles. Para las apuestas, los catalanes son favoritos.

Más de 3.5 goles

Por el estilo ofensivo que tienen ambos equipos, no extrañaría que se anoten más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los seis enfrentamientos más recientes de los dirigidos por Hansi Flick en LaLiga.

De igual manera, en dos de los anteriores tres encuentros del Villarreal en casa se superó esa cantidad de goles. Esto también se dio en los últimos cuatro partidos entre ambos.

Apuesta 1: Villarreal vs Barcelona: Más de 3.5 goles - 1.72 vía Betano

Gol de Ferran

Ante la gran temporada que vive Ferran Torres, es probable que anote un gol en cualquier momento. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres duelos más recientes del Barcelona en LaLiga. Cabe mencionar que el delantero español suma 11 tantos en el campeonato.

Apuesta 2: Villarreal vs Barcelona: Gol de Ferrán Torres - 1.70 vía Betano

Más de 9.5 tiros al arco

Por la capacidad en ataque de ambos equipos, y las características del partido, no extrañaría que se realicen más de 9.5 tiros al arco. Ese pronóstico se cumplió en los dos enfrentamientos entre estos clubes de la campaña pasada.

Además, en el último duelo fuera de casa del Barcelona ante Betis, se superó esa cifra de tiros a portería.

Apuesta 3: Villarreal vs Barcelona: Más de 9.5 tiros al arco - 1.53 vía Betano

Cuotas Villarreal vs Barcelona





Resultado Cuotas Villarreal 3.40 Empate 4.60 Barcelona 1.87

Villarreal vs Barcelona: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 54 oportunidades. El balance es de 11 victorias del Villarreal, 10 empates y 33 triunfos del Barcelona. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: