Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Villarreal vs Real Madrid, un duelo de la jornada 21 de LaLiga que se jugará este sábado 24 de enero en el Estadio de La Cerámica.

Pronósticos: Villarreal vs Real Madrid





Gol de Kylian Mbappé - 1.55 vía Stake

Goles total superior 2.5 - 1.45 vía Stake

Córners total superior 9.5 – 1.80 vía Stake

Análisis de apuestas Villarreal vs Real Madrid

Villarreal se verá las caras con Real Madrid en el gran partido de la jornada 21 de LaLiga. Se trata de un duelo entre dos equipos con realidades muy distintas porque los locales llegan con dos derrotas consecutivas, mientras que el cuadro blanco viene de conseguir una contundente goleada en Champions League.

El Submarino Amarillo perdió tres de sus cinco encuentros más recientes. Los dirigidos por Marcelino cayeron el pasado fin de semana ante Betis (2-0), mientras que en Champions League no pudieron con Ajax (1-2). Se encuentran en la tercera casilla con 41 puntos, los mismos que suma Atlético de Madrid.

Por su parte, Real Madrid levantó su fútbol en las anteriores dos presentaciones tras superar al Levante (2-0) y Mónaco (6-1) en la Champions League. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se ubican en la segunda posición con 48 puntos, solo uno por debajo del líder Barcelona.

Es importante tomar en cuenta que el Real Madrid ganó cuatro de los cinco duelos más recientes frente al Villarreal. Asimismo, se espera un partido con varios goles por el poderío ofensivo de ambos conjuntos.

Goles de Mbappé

Kylian Mbappé viene de cumplir la “Ley del Ex” al marcar un doblete ante Mónaco, por lo que podría volver a mostrar su olfato goleador frente al Villarreal. El francés suma 32 goles en la temporada y 19 de esos tantos fueron en LaLiga.

Además, se debe señalar que Mbappé anotó en dos de sus tres enfrentamientos con Villarreal, donde se incluye el partido de la primera vuelta.

Apuesta 1: Villarreal vs Real Madrid: Gol de Kylian Mbappé - 1.55 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, y el poderío ofensivo de ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro presentaciones del Villarreal, así como en siete de los pasados ocho enfrentamientos con los merengues.

De igual forma, en cinco de los anteriores seis encuentros del Real Madrid se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 2: Villarreal vs Real Madrid: Goles total superior 2.5 - 1.45 vía Stake

Más De 9.5 córners

Por el estilo que tienen ambos equipos, y los antecedentes más recientes, no extrañaría que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres encuentros del Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

Asimismo, se superó esa cifra en cuatro de los anteriores cinco compromisos del Real Madrid

Apuesta 3: Villarreal vs Real Madrid: Córners total superior 9.5 - 1.80 vía Stake

Cuotas: Villarreal vs Real Madrid





Resultado Cuotas Villarreal 3.35 Empate 3.75 Real Madrid 2.05

Villarreal vs Real Madrid: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 54 oportunidades. El balance es de 6 victorias del Villarreal, 17 empates y 6 triunfos del Villarreal. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: