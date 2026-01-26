Millonarios ha comenzado la Liga BetPlay 2026 con el pie izquierdo y eso ha generado mucha molestia en la hinchada, pues si bien solo se han disputado dos jornadas del Torneo Apertura, sienten que no hay una mejoría respecto a lo que vieron en el cierre del 2025. En ese sentido, un fuerte rumor comenzó a ilusionarlos con ver un golpe sobre la pesa frente a los otros grandes de Colombia: la posibilidad de fichar a James Rodríguez.

La prensa cafetera viene especulando que en los ‘Embajadores’ no se correrían del reto de ofrecerle un contrato al volante de 31 años, luego de que quedara como agente libre tras no renovar con el Club León de la Liga MX, pese a que tenía una clausula de extensión de su vínculo hasta finales de este año. ¿Qué tan real es esta posibilidad?

Según informó el periodista César Augusto Londoño, los directivos de Millonarios la tienen clara: “Si James le interesa, estamos listos”. Esto quiere decir que, si al nacido en Cúcuta le interesa regresar al fútbol de su país, donde en el pasado jugó y debutó en Envigado FC, el ‘Ballet Azul’ haría el esfuerzo económico para hacerle un interesante ofrecimiento.

James Rodríguez marcó cinco goles y dio nueve asistencias en el Club León. (Foto: Getty Images)

No obstante, no sería una negociación sencilla. Londoño precisó que en estos momentos James Rodríguez está analizando algunas propuestas de la Major League Soccer (MLS), viendo la posibilidad de radicar en los Estados Unidos a puertas de la Copa del Mundo. En la Selección de Colombia esperan que recupere ritmo de competencia y no llegue con lo justo al torneo que también tiene a Canadá y México como sedes.

Asimismo, James precisa de un club que pueda ofrecerle las mejores condiciones desde lo deportivo e institucional, además de adaptarse a los requerimientos que tiene sobre las cargas físicas durante los entrenamientos y que esto no afecte su particular estilo de vida. Es decir, por ahora siente que no es el momento idóneo para volver a su país.

Sin embargo, el mercado de pases es cambiante y si finalmente James Rodríguez no consigue nada en la MLS, no sería descabellado imaginarlo jugando en la Liga BetPlay. Si Millonarios termina siendo su destino, se encontraría con Rodrigo Ureña, exjugador de Universitario de Deportes y que llegó a Colombia con altas expectativas.

En Colombia esperan que James Rodríguez consiga equipo antes del Mundial. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Millonarios?

Luego de perder por 2-1 a manos de Junior de Barranquilla, Millonarios volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a Deportivo Paso, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. Este encuentro está programado para este miércoles 28 de enero desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Departamental Libertad.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Win Sports y Canal RCN, además de la alternativa de streaming disponible en la plataforma de Win Sports Play. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

