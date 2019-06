"Brasil puede armar tres equipos", declara Carlos Lampe, arquero de Bolivia

Copa América 2019 | Brasil vs. Bolivia | El local debutará en la hoy en la Copa América contra la Selección de Bolivia a las 7:30 de la noche hora peruana. A solo horas del encuentro, Carlos Lampe, el portero del equipo del altiplano, calentó la previa del partido inaugural hablando sobre la superioridad que tiene Tite al momento de la convocatoria.

Lampe, actual guardameta que milita en las filas del Club San José, comentó este jueves que no será un rival fácil de cara a la Copa América. " Ellos pueden armar tranquilamente tres equipos de primer orden...", declaró ante la prensa.



A su vez, se refirió a la baja de Neymar a solo días de iniciar la competición. Es importante, pero no determinante. Reconoce que el estilo de juego cambia y que se han preparado para ello: "Es una ausencia importante. Brasil con él pasaba mucho más rápido por las bandas. Sin Neymar toca más y se mueve más y así no sabes quién te va a encarar".



David Neres sería el reemplazante de 'Ney' en el once titular de la Selección de Brasil. Ambos dominan el extremo derecho, así que Bolivia ha tenido que analizar su modo de juego, sobre todo Lampe quien comentó que "es muy rápido y muy habilidoso. Nosotros debemos estar bien concentrados, porque sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y ellos nos pueden dar espacios".

Concentración de la Selección de Bolivia de cara a la Copa América

Los bolivianos se instalaron durante la semana pasada en el Centro de Formación Deportiva de Sao Paulo ubicado en el municipio de Cotía. El lunes se trasladó a hotel Hilton Morumbí y realizó sus entrenamientos en el Centro de Entrenamiento del Sao Paulo FC, barrio Barra Funda.



Perú estará atento a este encuentro

A Perú le tocará enfrentar a Brasil el sábado 22 de junio por nuestro tercer partido de la Fase de Grupos de la Copa. Allí se definirá el pase de los dos clasificados a los Cuartos de Final. En caso no pasar directamente, todavía habrá la posibilidad de ingresar a la siguiente fase como mejor tercero.