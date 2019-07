Eddie Fleischman: "Perú no le hizo ningún daño en ataque a Uruguay"

Perú y Chile se enfrentarán este miércoles por ir a la final de la Copa América. Ambas escuadras se miden nuevamente en una semifinal, luego de cuatro años. Sin embargo, el rendimiento de ambos equipos difieren, especialmente en el ataque, por lo que el periodista Eddie Fleschman hizo hincapié en este tema, previo al Clásico del Pacífico.

Durante el debate en el programa Fox Sports Radio Perú, el periodista peruano indicó que para tener resultados a largo plazo, es preciso trabajar en la parte ofensiva de la Selección Peruana , pues esta no ha dado los resultados esperados en el torneo continental.

"Desde los futbolístico, para que en el largo plazo te alcance a ser competitivo y puedas pelear una clasificación, Perú todavía está en deuda, no por jugar bonito, sino por jugar bien y eso implica jugar como lo hizo con Uruguay, pero Perú no le hizo ningún daño en ataque a Uruguay y no se le acercó a Brasil", afirmó Fleischman.

Respecto al rival que se viene para esta llave, el periodista comentó que " Chile ha sido el equipo que colectivamente ha jugado mejor el torneo, por lo que Perú necesita jugar mucho mejor, que solo defender bien. Además, vas a un partido que no termina con los 90 minutos y luego ir a penales, sino que tiene tiempo extra y, por lo tanto, la probabilidad del equipo que juegue mejor será el que más cerca esté del triunfo".

La Selección Peruana buscará su revancha de aquella semifinal de la Copa América de Chile 2015, donde el país anfitrión se quedó con el pase a la final ante Argentina. El duelo está previsto para este miércoles a las 7:30 p.m. en el Arena do Gremio, el ganador jugará ante Brasil o los 'albicelestes' el domingo en el Maracaná.

Así fue la llegada de la Selección Peruana a Porto Alegre. (Video: Francisco Neyra)

