La aventura de Adrián Ugarriza en el fútbol de Israel ha dejado de ser una simple experiencia internacional para convertirse en una campaña de redención y protagonismo absoluto. El delantero nacional, quien llegó al Kiryat Shmona con la misión de aportar goles para la permanencia, se ha transformado en el pilar ofensivo de un equipo que hoy no solo pelea en la liga, sino que se ilusiona también con conquistar la Copa de Israel. En un 2025 que está resultando redondo para sus intereses personales, Ugarriza se ha ganado el respeto de una liga donde los peruanos no suelen tener mucha vitrina.

En su última presentación, con Ugarriza los noventa minutos en cancha, el Kiryat Shmona logró una remontada histórica al vencer 2-3 al Hapoel Ramat Gan por la Copa de Israel. El equipo del peruano se vio sorprendido por el club de Segunda División, que ganaba cómodamente 2-0 hasta el minuto 70, poniendo en riesgo la clasificación.

Sin embargo, la jerarquía del atacante nacional fue clave para revertir el marcador en un cierre de partido frenético. A Ugarriza le cometieron el penal que significó el inicio de la reacción y, poco después, brindó una asistencia precisa para sellar el 2-3 definitivo, desatando la euforia de sus compañeros y el cuerpo técnico.

Adrián Ugarriza debutó con la Selección Peruana ante Rusia. (Foto: FPF)

Este desempeño no es una casualidad, ya que el exjugador de Universitario y Sporting Cristal se ha ganado la titularidad indiscutible en su club. En lo que va del torneo local, el peruano ya registra 7 anotaciones, cifras que lo ubican como el máximo artillero de su equipo en la lucha por mantener la categoría en la primera división.

El éxito en la Copa de Israel ha despertado la ilusión de toda una ciudad que anhela volver a levantar un trofeo nacional. El Kiryat Shmona busca ganar su segundo título de Copa en su historia, tras el único precedente obtenido en 2014, y ven en el gran momento del peruano la llave para alcanzar la gloria.

Ugarriza ha logrado en Israel la continuidad que le fue esquiva en sus últimos pasos por la Liga 1, donde las lesiones y la falta de minutos frenaron su progresión. Hoy, con 28 años, el delantero parece haber encontrado su lugar en el mundo, mostrando una versión mucho más completa y solidaria dentro del campo.

Finalmente, el presente de Adrián Ugarriza abre una interrogante sobre una posible vuelta al radar de la Selección Peruana para el inicio del próximo ciclo mundialista. De hecho ya ha sido considerado este año, siendo titular en el amistoso de la ‘Bicolor’ frente a Rusia en dicho país.

Adrián Ugarriza marcó gol en la liga israel. (Foto: Captura / Instagram)

