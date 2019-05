Ricardo Gareca: "Paolo Guerrero no va a estar desenfocado en la Copa América"

Paolo Guerrero es uno de los delanteros convocados por Ricardo Gareca para la Copa América 2019. Durante la conferencia de prensa, el DT argentino aseguró que el 'Depredador' estará enfocado en el torneo internacional, pese a los problemas que se le atraviesen, tal como lo hizo en el Mundial.

" Paolo Guerrero no va a estar desenfocado. Aun en el Mundial, donde tuvo que vivir una situación complicada vino con todo. Más allá de lo que se hable no lo va a perjudicar en lo más mínimo. Nosotros tenemos las cosas claras eso no va a ser un problema. Deseo que encuentre una solución a su problema y punto", dijo Gareca refiriéndose al tema de Guerrero con el Swissotel

Cabe destacar que Paolo Guerrero regresó al fútbol con pie derecho, luego de cumplir su sanción y permanecer 14 meses fuera de las canchas. Por tal motivo, el hincha peruano mantiene su ilusión y espera con ansias volver a ver al delantero con la camiseta de Perú.

La Selección Peruana debutará en la Copa América el 15 de junio ante Venezuela, luego tendrá que enfrentar a Bolivia y después la 'bicolor' chocará ante Brasil.

Antes de partir a Brasil, los convocados por Gareca jugarán dos partidos amistosos en el estadio Monumental; el primero ante Costa Rica y el segundo ante Colombia.

Paolo Guerrero sigue anotando goles en Brasil. (América TV)

