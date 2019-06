Hincha de la bicolor se aburrió del Perú vs. Venezuela y se puso a utilizar Tinder [VIDEO]

La Selección Peruana debutó en la Copa América 2019 el último sábado. Los dirigidos por Ricardo Gareca chocaron en su primer partido frente a Venezuela. El duelo por el Grupo A terminó empatado 0-0.

El certamen más importante del continente fue esperado por muchos fanáticos del fútbol. Incluso, miles de peruanos viajaron a Brasil para alentar a la blanquirroja. Sin embargo, un hincha que asistió al estadio para el partido de la Selección Peruana prefirió revisar sus redes sociales.

Un curioso momento sucedió con un hincha mientras se jugaba el debut de Perú vs. Venezuela. Uno de los asistentes se percató de lo que estaba haciendo y grabó al joven utilizando Tinder restándole importancia al duelo en el Arena do Gremio.

Mira el vídeo del hincha que prefirió utilizar Tinder y no ver el partido de la Selección Peruana. (Vídeo: Stolen memes from somewhere in Perúsalen)