A horas del esperado encuentro entre Perú y Argentina por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024, se conoció que el Hard Rock Stadium en Miami vendió todos los boletos disponibles, por lo que se jugará a estadio lleno. A través de sus redes sociales, La CONMEBOL reveló el ‘sold out’ de este trascendental partido, que definirá esencialmente la suerte de la ‘Bicolor’, obligado a ganarle a la ‘Albiceleste’ si quiere seguir en carrera dentro del certamen continental en Estados Unidos.

Serán cerca de 65 mil espectadores los que esta noche dirán presentes en el Hard Rock Stadium de Miami entre hinchas argentinos y peruanos. No solo eso además este es el tercer partido de la ‘Albiceleste’ en esta Copa América que realiza ‘sold out’. En el debut ante Canadá y en el duelo contra Chile también se agotaron las entradas, lo que grafica el compromiso de la afición para con los actuales campeones del mundo y defensores del título.

CONMEBOL informó el 'sold out' para el Perú vs. Argentina.

Con cerca de 65 mil almas en el Hard Rock, Argentina mete un partido más al top 5 de eventos deportivos con mayor asistencia en Estados Unidos durante este 2024. Lideran con 81,100 fanáticos el partido contra Chile, luego está Wrestlemania XL con 72,755 hinchas, seguidos del encuentro entre Inter Miami y Sporting Kansas con 72,610, luego viene el choque frente Canadá con 70,564 y ahora con el juego ante Perú, el cual superó en el ranking al Super Bowl LVIII (61,629).

Cabe señalar que para este partido, Lionel Scaloni -quien no estará en el banquillo por una suspensión de la CONMEBOL- alista varios cambios en su oncena, dado que ya están clasificados. Lionel Messi no estará en el partido, pero sí Lautaro Martínez, ‘Dibu’ Martínez, entre otros. Otro que sería inicialista sería Alejandro Garnacho y jugadores que no han tenido muchos minutos hasta la fecha. En tanto, Perú no se guardará nada y mandará su mejor ‘11′ disponible en busca de la hazaña.

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar?

En primera instancia, es obvio que los dirigidos por Jorge Fossati necesitan dar el golpe sobre la mesa en la Copa América y vencer a Argentina en el Hard Rock Stadium. Sea el resultado que sea, la primera premisa debe ser vencer a los de Lionel Scaloni –quien no podrá estar en la zona técnica a raíz de una sanción impuesta por la CONMEBOL. A partir de ahí ya podremos sacar los cálculos de los goles que serán necesarios para que el hipotético triunfo tenga un efecto de clasificación.

Obviamente, al haber perdido en la segunda jornada con Canadá, Perú requiere que los norteamericanos no derroten a Chile en el Exploria Stadium. De darse este resultado, ganarle a Argentina solo quedará para la estadística y no servirá para pasar a la lista de las mejores ocho selecciones de la Copa América 2024. En esa misma línea, si finalmente el cruce en Miami culmina en empate, la ‘Bicolor’ también quedará fuera de la competición.

Otro escenario que podría darse es que Chile derrote a los de Jesse Marsch por más de un gol y la Selección Peruana solo por 1-0 a Argentina. Si esto sucede, la diferencia de goles favorecería a los de Ricardo Gareca y pasarían como segundos del Grupo A. Por otro lado, si tanto los de Jorge Fossati como la ‘Roja’ ganan por 1-0, quedarían igualados en todos los registros en la tabla de posiciones. Aquí entraría a tallar los otros métodos de desempate establecidos en el reglamento del torneo: menor número de tarjetas amarillas, menor número de tarjetas rojas y por último, un sorteo.

¿En qué canal ver Perú vs. Argentina?

El partido entre Perú y Argentina se disputará en el Hard Rock Stadium y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, en Perú se verá por América TV (Canal 4 y América TVGO), mientras que en Argentina vía TV Pública y TyC Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda seguir todas las plataformas de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

El encuentro entre Perú y Argentina está programado para el sábado 29 de de junio desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 30.





