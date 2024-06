Leandro Paredes tuvo en sus pies la posibilidad de aumentar la cuenta en el Perú vs. Argentina por la Copa América 2024. Esto tras un penal cobrado a favor de la ‘Albiceleste por una mano de Jesús Castillo en el área. A los 72, el volante de la Roma se paró desde los doce pasos, pero su remate chocó en el palo izquierdo; Pedro Gallese, quien ya estaba vencido se había lanzado hacia el otro lado.

La jugada no fue polémica, ni generó discusiones, la mano elevada de Castillo al barrerse dentro del área fue evidente y Gonzalo Montiel hizo que la pelota le impactara para que el árbitro señalara la pena máxima. No obstante, Paredes no estuvo fino y mandó su remate muy esquinado, tal es así que el disparo chocó en el palo izquierdo, reboto y la jugada terminó siendo controlada para la ‘sele’.

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar?

En primera instancia, es obvio que los dirigidos por Jorge Fossati necesitan dar el golpe sobre la mesa en la Copa América y vencer a Argentina en el Hard Rock Stadium. Sea el resultado que sea, la primera premisa debe ser vencer a los de Lionel Scaloni –quien no podrá estar en la zona técnica a raíz de una sanción impuesta por la CONMEBOL. A partir de ahí ya podremos sacar los cálculos de los goles que serán necesarios para que el hipotético triunfo tenga un efecto de clasificación.

Obviamente, al haber perdido en la segunda jornada con Canadá, Perú requiere que los norteamericanos no derroten a Chile en el Exploria Stadium. De darse este resultado, ganarle a Argentina solo quedará para la estadística y no servirá para pasar a la lista de las mejores ocho selecciones de la Copa América 2024. En esa misma línea, si finalmente el cruce en Miami culmina en empate, la ‘Bicolor’ también quedará fuera de la competición.

Otro escenario que podría darse es que Chile derrote a los de Jesse Marsch por más de un gol y la Selección Peruana solo por 1-0 a Argentina. Si esto sucede, la diferencia de goles favorecería a los de Ricardo Gareca y pasarían como segundos del Grupo A. Por otro lado, si tanto los de Jorge Fossati como la ‘Roja’ ganan por 1-0, quedarían igualados en todos los registros en la tabla de posiciones. Aquí entraría a tallar los otros métodos de desempate establecidos en el reglamento del torneo: menor número de tarjetas amarillas, menor número de tarjetas rojas y por último, un sorteo.

Perú vs. Argentina: lo que se viene

El partido en el Hard Rock Stadium será el último de ambas escuadras en la fase de grupos. Por el lado de Perú, de conseguir la clasificación jugará en los cuartos de final. Caso contrario, deberá concentrarse en las Eliminatorias al Mundial 2026. En el mes de setiembre, tendrá fecha doble, donde se medirá ante Colombia en Lima y Ecuador en Quito. Dirigidos por Jorge Fossati buscarán tener un equipo base.

Por el lado de Argentina, la ‘albiceleste’ aseguró su pase a cuartos de final en la fecha 2, independiente del resultado que obtenga ante Perú. Aún falta definir su posición en la tabla del grupo A y también quién será su rival, el primer o segundo lugar del grupo B. En esa serie, Venezuela también está clasificado.





