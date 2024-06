La Selección Peruana cerró una nefasta participación en la Copa América 2024, eliminados de manera muy temprana en fase de grupos, sin ninguna victoria y sin anotar un solo gol en el certamen de Estados Unidos. El empate sin goles ante Chile en el debut hizo que llegaras con opciones hasta la última fecha, más allá de la derrota 1-0 ante Canadá. La tarea no era sencilla, rozaba lo utópico, pues debíamos vencer a Argentina y esperar otros resultados. No obstante, no logramos la hazaña y la ‘Bicolor’ se despidió rápido.

Un escenario complicado, pero que grafica el mal momento que estamos atravesando como selección. La caída 2-0 ante Argentina solo ha sido una prueba más del nivel que actualmente tiene el equipo, como colectivo en general y funcionamiento. Jorge Fossati aún no puede revertir esta situación y el panorama luce poco alentador para el reinicio de las Eliminatorias de septiembre.

De acuerdo a ‘Mister Chip’, esta participación de la ‘Bicolor’ ha dejado un mal precedente. Y es que luego perder contra Argentina, la ‘sele’ tiene un registro negativo de solo un gol anotado en sus últimos 10 partidos no amistosos, vale decir oficiales, siendo este último justamente el que marcó Yoshimar Yotún contra Venezuela en noviembre pasado, por Eliminatorias.

La lamentable estadística arrancó en el empate sin goles ante Australia por el repechaje a Qatar 2022, en el último partido de Ricardo Gareca, siguió con Juan Reynoso y su único gol en seis partidos de Eliminatorias. Y esta vez Jorge Fossati no pudo detenerlo con dos derrotas ante Canadá (1-0) y Argentina (2-0) y un empate sin goles frente a Chile.

Cabe señalar que no es la única estadística negativa que la selección ha consumado. De acuerdo a la información del estadista español. la selección ha quedado eliminado por primera vez en fase de grupos de la Copa América desde 1995, cuando en dicha edición también terminamos últimos con un punto. Además, esta es la primera vez que nos despedimos sin marcar un solo gol.

Cruda estadística de Perú tras la Copa América 2024. (Mister Chip)

Perú vs. Argentina: lo que se viene

El partido en el Hard Rock Stadium fue el último de ambas escuadras en la fase de grupos de la Copa América. Con el 2-0 en contra, la Selección Peruana consumó su temprana eliminación y deberá concentrarse para el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. En el mes de septiembre, la ‘Bicolor’ tendrá fecha doble donde se medirá ante Colombia en Lima y Ecuador en Quito. Dirigidos por Jorge Fossati buscarán tener un equipo base.

Por el lado de Argentina, la ‘Albiceleste’ aseguró su pase a cuartos de final en la fecha 2 y ante Perú solo ratificó su primer lugar del Grupo A en la última fecha de fase de grupos. Aún falta definir quién será su rival, el primer o segundo lugar del grupo B. En esa serie, Venezuela también está clasificado.





