Aunque Jorge Fossati ya había trabajado por varios días un once definido, en Kansas y luego en Miami, su pizarra sufrió una variante de último momento. Andy Polo se sintió en los entrenamientos, por lo que el técnico decidió no arriesgarlo y en su reemplazo entró Oliver Sonne, quien jugará el Perú vs. Argentina como titular por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América, en el Hard Rock Stadium.

Con ello, Oliver Sonne tendrá por primera vez la oportunidad de jugar un partido con la selección como titular. El’ Vikingo’, que solo tenía cuatro partidos encima, venía siendo una pieza de recambio para el ‘Nono’, sobre todo en los minutos finales. El lateral derecho acumulaba solo 68′ disputados con Perú. No obstante, ya había tenía su debut oficial con la ‘Blanquirroja’ frente a Chile en el debut.

Ante Argentina, Sonne jugará como carrilero por derecha y tendrá el rol de apoyar en la marca a Aldo Corzo, quien reemplazará al expulsado Miguel Araujo, y asociarse con Sergio Peña, el interior por esa zona. Esta será una gran oportunidad para el ‘Vikingo’ para que el hincha lo veo con mayor plenitud y ante un rival de jerarquía como lo es Argentina. Estará por la zona de Alejandro Garnacho, Exequiel Palacios y Nico Tagliafico.

Cabe señalar que Oliver Sonne debutó con la camiseta de la selección ante Nicaragua, luego de ser convocado por Juan Reynoso en los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias. No obstante, no llegó a disputar ni un solo minuto. Recién con el uruguayo tuvo roce, jugando como carrilero por izquierda y por derecha hasta su momento de ser titular frente a la campeona del mundo.

MÁS INFORMACIÓN EN BREVE....