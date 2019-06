¿Vuelve al pasado? La lesión de Farfán y la obligación de Gareca de cara los cuartos de la Copa América

Desde el principio se veía la pinta de crack. Esos primeros años defendiendo la camiseta de Alianza Lima no solo ilusionaban a los íntimos, sino también a todos los peruanos. En el Perú, aunque siempre se intenta defender el talento, pocas veces salen jugadores jóvenes que ya tienen el futuro consagrado. Con Jefferson Agustín Farfán Guadalupe sí sucedió y, tras sentir lo que ser campeón como blanquiazul, su carrera de éxito siguió en Holanda. El resto ya lo conocemos.

Han pasado 15 años dese que la ‘Foquita’ se puso la del PSV por primera vez. Desde que lo que parecía ser una ilusión se convertía en una realidad, después de que Paulo Autori, entrenador de la selección peruana por aquel entonces, se fije en su talento un año antes y lo haga debutar con la ‘blanquirroja’ ante Haití en un amistoso disputado el 23 de febrero del 2003, precisamente, en su casa (Matute).

El primer gol de Farfán con la selección fue ante Haiti. (AFP/YouTube)

Con 34 años ya tiene 95 partidos vistiendo los colores del Perú, pero, lamentablemente, en esta Copa América que se disputa en Brasil no podrá seguir ampliando su legado. Una lesión en el ligamento de la rodilla derecha ha obligado al comando técnico de Ricardo Gareca a tener que dejarlo fuera de la concentración para el partido del sábado por los cuartos de final del certamen continental.

Hace poco más de un año, cuando Paolo Guerrero era absuelto de la sanción por doping para poder jugar la Copa del Mundo, la ausencia del ‘10’ no hubiese sido del todo un problema para la conformación del once titular del ‘Tigre’. En aquel momento, el parado parecía ser claro con un 4-2-3-1 (Gallese; Advíncula, Rodríguez, Ramos, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Flores y Guerrero) con la opción de Jefferson como reemplazante de su compadre en el ataque de la bicolor.

El partido en el que Gareca probó a Guerrero tras su sanción y antes de empezar el mundial. (Movistar TV)

Hoy en día; sin embargo, las cosas han cambiado. Ante la falta de gol que sufrió el equipo después del mundial, Gareca tuvo que sacar partida a los dos mejores jugadores que tiene el fútbol peruano. Con ambos en ataque, el argentino tuvo que sacrificar un nombre de su once base durante el proceso que nos llevó a Rusia 2018. El elegido, finalmente, fue Edison Flores y, tras un empate, una victoria y una derrota, para el encuentro ante Chile (o Uruguay) deberemos volver al inicio.

Pros y contras

El fútbol es muy pícaro. Es claro que a Ricardo Gareca le costó muchísimo cambiar a su once habitual, pero finalmente lo hizo. Y cuando se terminó de convencer de que Paolo y Farfán iban a ser la dupla para toda la Copa (o eso parecía), uno de ellos termina saliendo del equipo por obligación.

Sin Farfán, el cuadro peruano pierde, sobre todo, jerarquía y nivel individual. Junto a su amigo son la dupla de mejores jugadores que ha tenido el fútbol peruano en los últimos años y en la primera fase de la Copa América lo volvió a demostrar. Ambos, con una media de tres disparos al arco por partido, solo son superados por Lionel Messi (3.5), Edinson Cavani (3.5) y Luis Suárez (5.5).

Paolo Guerrero marcó un golazo para Perú e igualó las acciones con Bolivia. (Video: América TV)

Es obvio recalcar, además, que mientras que Paolo es el máximo goleador en la historia de la selección peruana, Jefferson –ante Bolivia– superó a Teófilo Cubillas y se convirtió en segundo del podio histórico del fútbol peruano. Tenerlos a los dos es no dar ninguna ventaja y significa, al mismo tiempo, peligro de gol constante para el arco rival.

Ahora, a pesar de que en el partido contra los bolivianos hubo un buen desempeño ofensivo en la segunda parte (en el que se incluyó los movimientos de Paolo hacia fuera para la llegada a zona libre de Farfán como en el gol de la ‘Foquita’), durante los partidos ante Venezuela y Brasil –algo más de nivel sin menospreciar a la ‘Verde– se observó que por dentro ambos arietes se estorbaban, siendo las dos referencias ofensivas de la bicolor.

Jefferson Farfán marcó golazo tras asistencia de Paolo Guerrero. (Video: América TV)

La obligación de ya no poder contar con uno de ellos no puede ser tomada como una buena noticia (tener a uno en la banca de suplentes siempre es positivo en caso no decida por los dos como titular), pero sí se puede tomar como una oportunidad de regresar al funcionamiento que tan buenos resultados nos dio con solo una referencia en el área rival.

Sin ‘Jeffry’, lo normal sería que Edison Flores vuelva al equipo titular, aunque no sorprendería que Christofer Gonzales tome su lugar por la banda izquierda. Luego lo que ya conocemos (con la duda entre Andy Polo y André Carrillo) y el regreso de Christian Cueva a la mediapunta, donde mejores rendimientos ha encontrado de la mano del ‘Tigre’ Gareca.

El golazo de Edison Flores para la victoria de la 'bicolor' en la Copa América. (Video: América TV)

Nadie es adivino, obvio, pero volver a lo que ya se conoce en momentos de crisis (Perú ha ganado cuatro de 13 partidos después del mundial y viene de perder 5-0 ante Brasil) puede retomar la confianza de un equipo que parece haberla perdido después de haber alcanzado el pico máximo en 36 años de historia (no habíamos clasificado al mundial desde 1982).

La jerarquía se quedará con Paolo Guerrero en el área; mientras que fuera de ella se espera que la memoria vuelva a aparecer cuando Flores, Cueva, Yotún, Trauco y compañía la toquen con la fluidez que solían hacerlo hace unos cuantos meses. Fuera de la cancha, y si Perú vuelve a mostrar ese mágico nivel, no queda duda que una sonrisa se esbozará en el rostro de Jefferson Farfán, a quien esperaremos con ansias tras su recuperación.

