El rendimiento de la Selección Peruana ante su similar de Venezuela fue el centro de debate en la transmisión de "Fútbol en América" y es que para Eick Osores los dirigidos por Ricardo Gareca fueron inferiores a la 'Vinotinto' por mucho, aspecto que fue refutado por sus compañeros.

Incluso, en determinado momento, Oscar del Portal y Erick Osores protagonizaron una discusión en plena transmisión del programa por el mismo tema.

"No porque Perú no haya hecho lo que a mi me gusta, puedo decir que haya hecho un mal partido. ¿Cómo alguien puede decir que Venezuela fue mejor que Perú si la 'bicolor' generó 8 situaciones frente a las 2 que generó el rival?", comentó Oscar del Portal.

A lo que Erick Osores respondió con incomodidad: "Yo lo digo, Quítate la vincha y suelta la matraca. Venezuela es un equipo colectivamente mejor que Perú, solo que nosotros supimos llegar y arreglarnosla para tener chances".

El próximo martes 18 de junio a las 4:30 p.m. Perú tiene un duelo pendiente ante Bolivia en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, donde la 'blanquirroja' intentará llevarse los tres puntos para seguir pensando en pasar a la siguiente fase de la Copa América.



La discusión entre Oscar del Portal y Erick Osores en plena transmisión. (Video: América TV)

