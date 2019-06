¡Cortocircuito antes de enfrentar a Perú! DT boliviano desmintió polémico mensaje de Chumacero tras goleada ante Brasil

A horas del Perú vs. Bolivia , el entrenador del equipo 'Altiplánico', Eduardo Villegas, sostuvo una conferencia de prensa en la que mostró su malestar sobre una polémica declaración de una de sus principales figuras, Alejandro Chumacero, quien había indicado que ante Brasil no atacaron por órdenes del entrenador.

"En ningún momento se le prohíbe al jugador ir adelante. No es cierto lo que dijo a la prensa ese día. Ante Brasil, no hemos podido porque no nos han dejado. Él (Chumacero) tiene la libertad de atacar como él sabe en el momento que lo crea oportuno", señaló en conferencia de prensa.

Sobre el Perú vs. Bolivia, Eduardo Villegas se mostró confiado de obtener un buen resultado, a pesar del duro golpe que significó para el equipo la dura caída por 3-0 ante Brasil.

"El debut en el certamen fue traumático, pero tenemos los elementos, la gente y la ilusión de mejorar nuestro fútbol en el partido contra la Selección Peruana", agregó el estratega del elenco 'Altiplánico'.

Perú vs. Bolivia se enfrentarán este martes por la fecha 2 del grupo A en la Copa América. La escuadra dirigida por Ricardo Gareca parte como gran favorita a llevarse los tres puntos, aunque saben que eso queda de lado al momento de entrar al gramado de juego.



Selección Peruana: la hinchada alentando en Río de Janeiro. (Video: José Luis Saldaña)

