Con Vargas y Mariño: el último 'once' de Perú que perdió ante Bolivia [FOTOS]

Perú yBolivia tienen un encuentro pendiente por la segunda Fecha de la Fase de Grupos de la Copa América Brasil 2019 y tanto Ricardo Gareca como Eduardo Villegas entrenan con sus convocados para llevarse los tres puntos que los acerquen a la siguiente fase del torneo.

Desde hace ocho encuentros, Bolivia no ha podido superar a la escuadra 'bicolor'. La última vez que el marcador quedó a favor de la 'verde' fue el 11 de octubre de 2008 por las Eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010.



En ese momento, el entrenador de Perú era Chemo del Solar y el marcador quedó 3-0 a favor de Bolivia, con un doblete de Joaquin Botero y un gol de Ronald Lázaro.



Para conocer cuál fue la alineación que paró Perú la última vez que cayó ante Bolivia, revisa la galería que hemos preparado en Depor.



Mira el vídeo del hincha que prefirió utilizar Tinder y no ver el partido de la Selección Peruana. (Vídeo: Stolen memes from somewhere in Perúsalen)