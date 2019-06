La tensa discusión entre Peter Arévalo y Eddie Fleischman por André Carrillo [VIDEO]

Tenso momento se vivió en el set de Fox Sports Radio cuando los conductores Peter Arévalo y Eddie Fleischman, se refirieron al momento que vive actualmente André Carrillo en la liga que juega. El volante se encuentra con la Selección Peruana en Brasil por la Copa América.

Según Peter Arévalo, André Carrillo no se sentiría cómodo en la liga de Arabia Saudita. Esto debido a que el seleccionado nacional no es titular en su club, lo cual habría sido el causante de que baje su nivel futbolístico.

"A mí me parece que André Carrillo está así porque no se siente a gusto en el fútbol que está jugando. Siente que ha perdido nivel y jerarquía. No es lo mismo." dijo Peter Arévalo.

A lo que Eddie Fleischman respondió que nadie obligó a André Carrillo a irse a jugar a la liga en dónde están. Esto generó una discusión entre los conductores de Fox Sports Radio Perú.

La Selección Peruana seguirá con su participación en la Copa América. Los dirigidos por Ricardo Gareca chocarán frente a Bolivia en la segunda jornada de fase de grupos. El ‘Tigre’ alineará a su mejor once para ser el protagonista en este encuentro.



En su debut, la Selección Peruana empató sin goles frente a Venezuela. Es por eso que frente a Bolivia, Ricardo Gareca tiene la misión de conseguir la victoria y quedarse con los tres primeros puntos en la Copa América.

