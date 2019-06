Perú vs. Bolivia: chocan este martes en el estadio Maracaná por la Copa América

Perú vs. Boliva EN VIVO | ONLINE | VER GRATIS | VÍA AMÉRICA TV | VÍA DIRECTV SPORT | EN DIRECTO | Perú vs. Bolivia se volverán a encontrar una vez más. En esta oportunidad, ambas selecciones chocarán en la segunda jornada de fase de grupos de la Copa América. Este lunes, la Selección Peruana de la mano de Ricardo Gareca realizó su entrenamiento a un día del duelo frente a los 'altiplánicos'.

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia por el Grupo A de la Copa América este martes 18 de junio. El duelo que se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro está programado para las 4:30 p.m. (hora peruana).

Nadie quiere perderse el choque entre Perú vs. Bolivia por la Copa América. Es por eso que este encuentro será transmitido a través de la señal de América TV y Direct TV Sports. Mientras que las incidencias y el minuto a minuto podrás seguirlos por Depor.com.

La estadísticas entre los dos países se inclinan a favor de la Selección Peruana. En los 14 encuentros que se han enfrentado por la Copa América, la escuadra 'bicolor' ganó en siete oportunidades, mientras que Bolivia solo tres. De la mano de Ricardo Gareca, el elenco 'bicolor' chocó tres veces con el cuadro del altiplano, los cuales ganó dos y perdió uno.

Ricardo Gareca quiere pasar la página luego del debut de la Selección Peruana con empate frente a Venezuela. En los entrenamientos de este lunes, el 'Tigre' no definió el once que parará ante Bolivia. Aún evalúa si alineará a los mismos o quizás podría hacer alguna modificación en su esquema de juego.

Con el principal objetivo de quedarse con la victoria y sumar los primeros tres puntos, la práctica que realizó hoy la Selección Peruana se basó en trabajos de centros y definición. Ricardo Gareca pretende que sus dirigidas mejoren en los errores que tuvo en su debut por la Copa América.

Otra estadística que juega a favor de la Selección Peruana, es que Paolo Guerrero es el peruano que más veces le ha anotado a Bolivia. El capitán de la blanquirroja espera seguir con su racha goleadora para quedarse con el triunfo. El 'Depredador' ya conoce el Maracaná y espera seguir 'mojando' en la que fue alguna vez su casa.

Perú vs. Bolivia: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese, Miguel Trauco, Luis Abram, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Christian Cueva, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.



Bolivia: Carlos Lampe, Marvin Bejarano, Adrián Jusino, Luis Haquin, Diego Bejarano, Alejandro Chumacero, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Raúl Castro y Marcelo Martins.



Perú: cinco últimos enfrentamientos

15/06/19 Venezuela vs. Perú 0 - 0

09/06/19 Perú vs. Colombia 0 - 3

05/06/19 Perú vs. Costa Rica 1 - 0

26/03/19 Perú vs. El Salvador 0 - 2

22/03/19 Perú vs. Paraguay 1 - 0



Bolivia: cinco últimos enfrentamientos

14/06/19 Brasil vs. Bolivia 3 - 0

02/06/19 Francia vs. Bolivia 2 - 0

26/03/19 Japón vs. Bolivia 1 - 0

22/03/19 Corea del Sur vs. Bolivia 1 :- 0

03/03/19 Bolivia vs. Nicaragua 2 - 2

Perú vs. Bolivia: cinco últimos enfrentamientos

31/08/17 Perú Bolivia 2 - 1

01/09/16 Bolivia Perú 0 - 3

25/06/15 Bolivia Perú 1 - 3

15/10/13 Perú Bolivia 1 - 1

12/10/12 Bolivia Perú 1 - 1

Perú vs. Bolivia: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuesta Venezuela Empate Perú Te Apuesto - - - Bet 365 8.00 3.60 1.50 Betsson 7.10 4.15 1.54 Inkabet 6.50 4.00 1.58

Perú vs. Bolivia: horarios en el mundo

Perú: 4:30 p.m.

Bolivia: 5:30 p.m.

Argentina: 6:30 p.m.

Colombia: 4:30 p.m.

Brasil: 6:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Uruguay: 6:30 p.m.

Paraguay: 5:30 p.m.

Ecuador: 4:30 p.m.

Venezuela: 5:30 p.m.

Selección Peruana: la hinchada alentando en Río de Janeiro. (Video: José Luis Saldaña)

