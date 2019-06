Perú vs. Bolivia: ¿cómo y dónde ver el segundo partido de la blanquirroja por la Copa América?

Perú vs. Bolivia EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA DIRECTV SPORTS | AMÉRICA TV | TIGO SPORTS | medirán fuerzas este martes, desde las 2:00 p.m. (hora peruana), en lo que será la segunda presentación de ambas escuadras en el grupo A de la Copa América. Ninguno pudo ganar en su debut (la blanquirroja empató 0-0 con Venezuela y los altiplánicos cayeron por 3-0 ante Brasil), por lo que buscarán sumar una victoria que no complique sus aspiraciones por acceder a la segunda fase del certamen continental.

Ricardo Gareca sabe que puede ser su última oportunidad para asegurar su pase a cuartos de final del torneo, por lo que saldrá con sus mejores elementos con la única consigna de tomar la ventaja en el marcador desde el primer minuto.

Perú vs. Bolivia llegan con actualidades distintas. Mientras la bicolor viene de un Mundial y realizando presentaciones memorables (aunque no se hayan repetido mucho últimamente), los bolivianos esperan sacudirse del mal momento deportivo que vienen, ya que no logran cosas importantes desde

La hinchada nacional promete llenar el mítico estadio Maracaná para este vital duelo de la escuadra nacional, el mismo que abrirá la jornada del grupo A, para luego darle paso al partido Brasil vs. Venezuela.

Perú vs. Bolivia volverán a verse las caras después del 2-1 por las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018, que el equipo del 'Tigre' sacó adelante con las anotaciones de Edison Flores y Christian Cueva, en el estadio Monumental.

Eduardo Villegas hizo que Bolivia dejará una muy buena impresión en el primer tiempo del duelo contra el país anfitrión, aunque no pudo hacer que este se sostenga a lo largo de los noventa minutos, ocasionando que se vea superado por la 'Canarinha'.

Perú vs. Bolivia podría dejar eliminado a uno de los dos equipos, aunque todo podría terminar de definirse en la última jornada del grupo A de la presente edición de la Copa América. ¿Tienes un favorito?

Perú vs. Bolivia: últimos enfrentamientos

31/08/17 Perú 2 - 1 Bolivia

01/09/16 Bolivia 0 - 3 Perú

25/06/15 Bolivia 1 - 3 Perú

15/10/13 Perú 1 - 1 Bolivia

12/10/12 Bolivia 1 - 1 Perú

05/09/11 Bolivia 0 - 0 Perú

02/09/11 Perú 2 - 2 Bolivia

Perú vs. Bolivia: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuesta Venezuela Empate Perú Te Apuesto - - - Bet 365 8.00 3.60 1.50 Betsson 7.10 4.15 1.54 Inkabet 6.50 4.00 1.58

Perú vs. Bolivia: horarios en el mundo

Perú: 4:30 p.m.

Bolivia: 5:30 p.m.

Argentina: 6:30 p.m.

Colombia: 4:30 p.m.

Brasil: 6:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Uruguay: 6:30 p.m.

Paraguay: 5:30 p.m.

Ecuador: 4:30 p.m.

Venezuela: 5:30 p.m

Perú vs. Bolivia: posibles alineaciones

Perú : Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, André Carrillo; Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.



Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquín, Adrian Justino, Marvin Bejarano; Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Alejandro Chumacero; Raúl Castro, Marcelo Martins.

Selección Peruana: la hinchada alentando en Río de Janeiro. (Video: José Luis Saldaña)

