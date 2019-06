En la repetición está el gusto: los jugadores que enfrentarán nuevamente a Brasil tras eliminarlos en 2016 [FOTOS]

La Selección Peruana ya se prepara para su próximo partido por el Grupo A de la Copa América. Este sábado, los dirigidos por Ricardo Gareca chocarán frente a Brasil en la tercera jornada del certamen continental.

La última vez que la Selección Peruana le ganó a Brasil fue el 13 de junio en la Copa América de 2016. Raúl Ruidíaz fue el encargado de anotar el único tanto que eliminó al elenco de la 'canarinha'.

Perú vs. Brasil se volverán a encontrar una vez en un partido por Copa América. Y, aunque Raúl Ruidíaz, quien fue el último en marcarle a la selección brasileña no estará en el once titular, esperará su oportunidad en la banca peruana.

Algunos de los jugadores peruano que estuvieron presentes en la eliminación de Brasil volverán a ser titulares en el duelo de la tercera jornada por el Grupo A. ¿Volverán a repetir el plato el día sábado?

La Selección Peruana chocará frente a Brasil este sábado 22 de junio. El duelo se jugará en el estadio Arena Corinthias, el cual conoce muy bien Paolo Guerrero. El partido por Copa América está programado a las 2:00 p.m. (hora peruana)

La alegre llegada de la Selección Peruana a los entrenamientos. (Video: Daniel Apuy)

► Perú vs. Brasil: así le fue a la Selección Peruana jugando de visita por Copa América



► ¿Qué resultados necesita Perú para llegar a cuartos de final de la Copa América?



► Marathon respondió ante imágenes de la camiseta de Luis Advíncula que se 'despintó' en plena Copa América



► Con Polo y Guerrero: la alineación de Perú para enfrentar a Brasil en Sao Paulo [FOTOS]