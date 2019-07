Duras calificaciones: prensa chilena destruyó a Arturo Vidal y a toda su selección tras la goleada sufrida ante Perú

El resultado del Perú vs. Chile no dejó nada contentos a los medios chilenos, los mismos que salieron con la pierna en alto contra Arturo Vidal y sus referentes, quienes no pudieron evitar la vergonzosa goleada frente a la 'Blanquirroja'.

"Arturo Vidal estuvo muy bajo.Muy desordenado, no le encontró la vuelta al partido y aunque por esfuerzo nunca se quedó, su actuación no alcanzó para ser aprobada", señaló El Gráfico Chile.

Otro de los más criticados tras el Perú vs. Chile, fue Alexis Sánchez. El 'Niño Maravilla' estuvo alejado de su mejor nivel, lo que la prensa de su país tampoco pudo pasar por alto.

"Por otra parte, Alexis Sánchez buscó por todos lados, pero su desorden no ayudó mucho al equipo y terminó siendo más un problema que una rueda de auxilio para la Roja. Muy individualista, poco solidario, perdió muchos balones por querer ser el salvador, lejos de su rendimiento en los otros encuentros", añadió.

Perú le ganó 3-0 a Chile en una exhibición de buen fútbol y garra en la semifinal de la Copa América. El elenco nacional tuvo un rendimiento espectacular y, ahora, irá por el 'Maracanazo' ante el dueño de casa por el título del certamen.