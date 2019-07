Reinaldo Rueda, el técnico de Chile que pudo llegar a la Selección Peruana, pero...

A inicios de 2015, el actual DT de Chile, Reinaldo Rueda , estuvo a punto de cerrar un trato con la Federación Peruana de Fútbol y hacerse cargo de la 'bicolor', sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban y el tema nunca se concretó, pero ¿qué pasó?

Básicamente un se trató de un 'malentendido', ya que la idea de la FPF era que el entrenador colombiano realice un trabajo a largo plazo en las divisiones menores, pensando en el Mundial de Catar 2022, pero el deseo del técnico era tomar las riendas de la Selección Mayor.

Es así que, cuando el contrato llegó a las manos de Reinaldo Rueda, el DT decidió dar un paso al costado y no firmar por estar en desacuerdo con algunos puntos.

"Se habló en temas puntuales: de una asesoría a los seleccionados juveniles, de un diseño de cuerpos técnicos, de una Selección Sub 23 paralela con jugadores profesionales proyectando a las Eliminatorias de Qatar 2022. Yo no hablé de dirigir Sub 15, Sub 17 y Sub 20", aseguró Rueda en ese momento durante una entrevista con RPP.

"Me incomodó y me calenté bastante, es un contrato para un técnico principiante y no para mí que tengo una trayectoria y recorrido. Se lo manifesté al doctor Tejada que es una pena porque estaba muy ilusionado", continuó el DT

Ahora, 4 años después, el actual entrenador de Chile se enfrentará ante Ricardo Gareca por las semifinales de la Copa América 2019. El duelo está programado para el miércoles 3 de julio a las 7:30 p.m. en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

