Perú vs. Costa Rica EN VIVO: se miden esta noche, en Lima, en un choque de pronóstico reservado

Perú vs. Costa Rica EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA LATINA TV | VER TELETICA 7 | se enfrentan a las 8:00 p.m. en el estadio Monumental en un duelo que marcará la etapa final de la preparación del equipo del 'Tigre' con miras a su participación en la Copa América de Brasil, donde comparte el grupo A con el anfitrión del certamen, Venezuela y Bolivia.

Paolo Guerrero será la principal atracción en este encuentro, aunque no sería de la partida, luego de cumplir la sanción que le impuso el TAS. Raúl Ruidíaz ocuparía su lugar, pero podría dejarle su lugar al 'Depredador' para que sume algunos minutos en la etapa complementaria.



Perú vs. Costa Rica no lucirá un lleno total y las autoridades decidieron no dar permiso para que ingresen instrumentos y banderolas. Sin embargo, la fiesta y el color en el coloso de Ate están asegurados.

Perú vs. Costa Rica no podrá contar con banderolas e instrumentos para el choque. (Foto: GEC) Perú vs. Costa Rica no podrá contar con banderolas e instrumentos para el choque. (Foto: GEC)

¿Cuál es el horario para VER gratis el Perú vs. Costa Rica, desde el Monumental?

En una lucha contra el tiempo, Ricardo Gareca espera en el Perú vs. Costa Rica, solucionar los problemas defensivos que en los últimos amistosos ha sido su talón de Aquiles.



Perú vs. Costa Rica está pactado para dar inicio a las 8:00 p.m. (hora peruana) y promete ser un partido lleno de emociones y goles. El encuentro será transmitido EN VIVO vía LATINA TV y MOVISTAR DEPORTES. Todos los detalles los tendrás en DEPOR.COM.

Perú vs. Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE la previa del partido. (FPF)

Para el Perú vs. Costa Rica, Ricardo Gareca, deberá cuidar a sus jugadores tocados, entre ellos el defensa Carlos Zambrano, los centrocampistas Yoshimar Yotún y Jesús Pretell y el delantero Jefferson Farfán, que arrastran lesiones musculares.



Con la posible ausencia de Paolo Guerrero en el once titular para el choque contra los centroamericanos, la escuadra nacional buscará sacar adelante un partido complicado ante el elenco centroamericano.

Perú vs. Costa Rica contará con un lleno total en el recinto de Universitario. Las entradas se vendieron como pan caliente y la fiesta en las gradas del coloso de Ate está asegurada. Miles de almas esperan gritar los goles de la bicolor.

¿Cómo y dónde ver el partido entre Perú y Costa Rica?

El Perú vs. Costa Rica programado para este miércoles será transmitido por la señal de Movistar Deportes y Latina en Perú; mientras que en Costa Rica el encuentro será televisado por Teletica 7. Recuerda que desde donde te encuentres podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por depor.com

Perú vs. Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE abren la fecha doble de amistosos con un partidazo de pronóstico reservado. Perú vs. Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE abren la fecha doble de amistosos con un partidazo de pronóstico reservado.

La Selección Peruana jugará dos partidos amistosos antes de partir a Brasil para disputar la Copa América 2019. El primero de ellos es ante Costa Rica, este miércoles 5 de junio en el Monumental y el siguiente ante Colombia, el domingo 9 de junio; en el mismo recinto.



Paolo Guerrero se incorporó a las prácticas de la Selección Peruana. El lunes hizo trabajos en el gimnasio y el martes salió a entrenar con sus compañeros al campo. Sin embargo, Ricardo Gareca habría decidido que el 'Depredador' se adapte más al equipo antes vestir la 'bicolor' en la canhca; por tal motivo, Raúl Ruidíaz saldría como '9' este miércoles.

De todas formas hay que resaltar que, desde que cumplió su sanción y regresó al balón, Paolo Guerrero ha dado solo buenos resultados con la camiseta de Internacional de Porto Alegre y podría volver a convertirse en el goleador de la Copa América por tercera vez en su carrera.

Perú vs. Costa Rica en amistoso internacional (Foto: GEC) Perú vs. Costa Rica en amistoso internacional (Foto: GEC)

Es importante destacar que Jefferson Farfán y Yoshimar Yotun se perderían el duelo ante Costa Rica debido a que la 'Foquita' se encuentra lesionado y 'Yoshi' tuvo un golpe en el trabajo de campo del jueves pasado.

Perú y Costa Rica no se ven las caras desde noviembre del 2018 en un encuentro amistoso. El partido se jugó en el estadio de la Universidad Nacional San Agustín, en Arequipa y quedó 2-3 a favor del equipo 'tricolor'.

Las entradas para el encuentro de este miércoles siguen a la venta en Joinnus y se pueden adquirir en combo (para los dos partidos amistosos) o por separado. Los precios oscilan entre 39.00 y 219.00 soles.

Perú vs. Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE abren la fecha doble de amistosos con un partidazo de pronóstico reservado. Perú vs. Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE abren la fecha doble de amistosos con un partidazo de pronóstico reservado.

Perú vs. Costa Rica: horarios en el mundo

Perú - 8:00 p.m.

Costa Rica - 7:00 p.m.

México - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Paraguay - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Perú vs. Costa Rica: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas Perú Empate Costa Rica Te Apuesto 1.50 3.60 7.00 Bet365 1.44 4.00 8.00 Bwin 1.42 4.33 7.50 Betfair 1.44 4.2 7.0 Betsson 1.45 4.25 7.15 InkaBet 1.53 4.00 6.00 SportingBet 1.42 4.33 7.50

Perú vs. Costa Rica: últimos 5 enfrentamientos

16/6/2018 Perú 0-1 Dinamarca

21/6/2018 Francia 1-0 Perú

26/6/2018 Australia 2-0 Perú

22/3/2019 Perú 1-0 Paraguay

26/3/2019 Perú 0-2 El salvador



22/6/2018 Brasil 2-0 Costa Rica

27/6/2018 Suiza 2-2 Costa Rica

2/2/2019 Estados Unidos 2-0 Costa Rica

22/3/2019 Guatemala 1-0 Costa Rica

26/3/2019 Costa Rica 1-0 Jamaica

Perú vs. Costa Rica: posibles alineaciones

Perú : Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christian Cueva, Christofer Gonzales; André Carrillo, Edison Flores y Raúl Ruidíaz.



Costa Rica: Leonel Moreira, Giancarlo González, Kendall Waston, Keysher Fuller, Ronald Matarrita, Celso Borges, Allan Cruz, Elías Aguilar, Jimmy Marín, Joel Campbell y Jonathan McDonald.



Los jugadores de la Selección Peruana en la sesión de fotos. (América TV)

►¡Con Raúl Ruidíaz! Ricardo Gareca mantiene a la 'Pulga' en el once para el partido ante Costa Rica

►Paolo Guerrero se unió a los entrenamientos de la Selección de cara a la Copa América [FOTOS Y VIDEO]

►Perú vs. Costa Rica: el once que alinearía Ricardo Gareca para el amistoso previo a la Copa América 2019 [FOTOS]

►Seleccion Peruana: ¿cómo nos fue sin Yoshimar Yotun en la cancha?