Llegó el momento de partir: Anderson Santamaría no continuará en Atlas de México

A horas del inicio del Perú vs. Costa Rica , la prensa mexicana confirmó la salida de Anderson Santamaría de Atlas de México. El defensa nacional tendrá que retornar a Puebla (club dueño de su pase) para definir su futuro.

Según informan los medios aztecas, el club de Guadalajara estaría por cerrar la llegada del defensor central argentino Martín Nervo, lo que evitaría que el 'Muro peruano' continúe en el elenco rojinegro.

Llega Nervo se va Santamaria que pertenece al Puebla. — david medrano felix (@medranoazteca) 5 de junio de 2019

Anderson Santamaría no sería de la partida en el Perú vs. Costa Rica, pero no es un secreto que es uno de los jugadores de la línea defensiva que más confianza le dan a Ricardo Gareca, por lo que su presencia en la Copa América fue asegurada por el 'Tigre'.

Cabe destacar que el jugador nacional llegó a Atlas a préstamo por seis meses. Al haber culminado este periodo, tendrá que volver al club que pertenece, donde decidirán si contarán con él para esta temporada o si volverán a cederlo.

Anderson Santamaría podría tener unos minutos en el Perú vs. Costa Rica, aunque ello dependerá (únicamente) de las decisiones que tome Ricardo Gareca a lo largo de los 90 minutos de juego ante los centroamericanos.

