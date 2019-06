Juan Carlos Oblitas: "Claudio Pizarro es el jugador peruano más exitoso a nivel de clubes"

Claudio Pizarro no fue convocado por Ricardo Gareca para representar a Perú en la Copa América 2019 ; el DT aseguró que 'Pizza' se había 'autoexcluido' de la Selección Peruana, y claramente, el 'Bombardero' respondió asegurando que no fue así.

Ahora, luego de varias semanas del intercambio de palabras entre Pizzarro y el DT de la 'Bicolor'; el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol , Juan Carlos Oblitas , sostuvo que el delantero de Werder Bremen es uno de los jugadores más reconocidos del fútbol peruano; pero también recalcó la importancia de respetar la decisión de Ricardo Gareca.

" Claudio Pizarro es el jugador más exitoso nivel de clubes de toda la historia del fútbol peruano y eso hay que respetarlo. Pero también hay que respetar la decisión de un técnico de Selección que dice hasta aquí nada más", declaró Juan Carlos Oblitas en una entrevista con Movistar Deportes.

En su momento, el goleador de Werder Bremen manifestó su incomodidad por las palabras del ' Tigre' Gareca, a través de su cuenta de Twitter.

"Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga", escribió Claudio Pizarro.

El nieto de Ricardo Gareca llegó a los entrenamientos de la Selección Peruana en Porto Alegre. (Video: José Luis Saldaña)

►¿Estará Perú? Los cinco equipos que más goles recibieron en la historia de la Copa América [FOTOS]

►Sigue la conferencia de Ricardo Gareca antes del debut de Perú en la Copa América 2019

►Perú vs. Venezuela: así pagan las casas de apuestas por el partido de la Copa América

►Que siga la racha: así le fue a Salomón Rondón las veces que le tocó enfrentar a un peruano