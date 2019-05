Difícil de superar: Beto Da Silva mostró su frustración al no ser convocado para la Copa América

Beto Da Silva no fue considerado en la convocatoria final de los 23 jugadores que serán parte de la Selección Peruana para la Copa América. El delantero nacional no pudo ocultar su tristeza por la decisión de Ricardo Gareca y mostró su frustración al no poder participar con la bicolor.

"Fue duro. Es muy difícil porque tenía toda la ilusión. Sabía que el profesor (Gareca) tenía que tomar una difícil decisión. Traté de dar lo mejor de mí estos días en la Videna, pero no se pudo. Yo entrenaba sintiendo que iba a viajar", sostuvo a Fox Sports Radio Perú.

Beto Da Silva también reconoció que tuvo muchos errores que pudieron dejarlo fuera de la lista final de la Selección Peruana, aunque dejó entrever que no bajará los brazos para tentar una nueva convocatoria a futuro.

"Sentí que de alguna manera fue difícil para él también. Uno tiene que estar preparado, tuve muchas veces en las que me equivoqué y él paraba los entrenamientos para corregirme, aunque eso lo hace con todos. Tal vez no destaque de la manera que ellos esperaban", agregó.

Ricardo Gareca defendió la convocatoria de Christian Cueva. (FPF/GEC)

