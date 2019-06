Las declaraciones de Christofer Gonzáles luego de que el VAR le anulara un gol en la Copa América 

Este sábado, la Selección Peruana debutó en la Copa América frente a Venezuela. El elenco blanquirrojo empató 0-0 ante la selección vinotinto en el primer partido por fase de grupos en el Arena do Gremio.

En el partido por el Grupo A entre Perú y Venezuela, el VAR se robó la atención. Un gol de Christofer Gonzáles en los primeros seis minutos de juego fue anulado. Luego del encuentro, el volante se pronunció sobre el duelo de este sábado.

"En lo personal me he sentido muy bien. Una lástima que no se pudo ganar el día de hoy y nos vamos con esa sensación de lástima. El equipo está muy bien, lo único que falta es que entre el balón. Pero hay que tener mucha tranquilidad, paciencia y lo más importante es que al término del partido estuvimos con muy buena actitud, motivados y animados entre todos nosotros para el siguiente partido.", dijo Christofer Gonzáles.

Asimismo, 'Canchita' confesó como se sintió luego de que el VAR anulara su gol, el primero que pudo abrir el marcador a favor de la Selección Peruana en su debut por la Copa América.

"La emoción instantánea es muy grande de haber anotado. Pero después con el tema del VAR te deja la sensación de duda prácticamente no validando el gol, tus emociones se van rápidamente. Una lástima por eso, pero hay que tratar de seguir trabajando, creciendo, de seguir avanzando que es lo primordial y pensar en el siguiente partido que también va a ser duro.", declaró Christofer Gonzáles.

"Muchas veces cuando anotas un gol, luego llaman al VAR a revisar, uno como jugador le entra la duda unos segundos y es difícil para todo el equipo. Pero bueno es parte del tema del VAR y de la justicia.", añadió el volante de la Selección Peruana.

Así fue el banderazo de los hinchas de la Selección Peruana en las afueras del hotel donde concentra el equipo de Ricardo Gareca, en Porto Alegre. (Video: Daniel Apuy)

