La Copa América 2028 ya tiene sede confirmada: Estados Unidos volverá a recibir el torneo de selecciones más antiguo del continente. La decisión representa una nueva oportunidad para la Selección Peruana, que tendrá en esta competencia uno de los principales desafíos de su proceso con Mano Menezes. El país norteamericano será anfitrión por tercera vez, luego de organizar las ediciones de 2016 y 2024.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) anunciaron la continuidad de su alianza estratégica para organizar conjuntamente el certamen. La edición número 49 se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con la participación de 16 selecciones nacionales.

Para la Selección Peruana, esta confirmación permite poner en el horizonte una competencia de alto nivel dentro del proyecto que lidera Mano Menezes. El entrenador brasileño fue presentado en enero de 2026 como responsable de la ’Bicolor’ para el proceso clasificatorio al Mundial 2030, con el objetivo de recuperar una identidad de juego y devolverle protagonismo al equipo nacional.

En ese camino, la Copa América será una prueba importante para evaluar cuánto ha evolucionado la selección. Para entonces, Menezes habrá tenido tiempo para trabajar con distintos futbolistas, probar alternativas y consolidar una base que pueda competir ante los principales combinados del continente. El reto será llegar a Estados Unidos con una idea clara y un equipo capaz de sostenerla, considerando que para entonces las Eliminatorias 2030 ya estarán en curso.

La Selección Peruana no pasó de la fase de grupos en la última edición de la Copa América. (Foto: AFP)

La elección de Estados Unidos también representa una continuidad respecto a las últimas ediciones disputadas en ese país. En 2016, Chile se quedó con el título de la Copa América Centenario, mientras que en 2024 Argentina levantó el trofeo tras vencer a Colombia en la final. Ahora, el combinado peruano tendrá un nuevo escenario para intentar recuperar el protagonismo que supo tener en el certamen.

Por lo pronto, la Copa América 2028 aparece como un objetivo importante dentro del camino hacia el Mundial 2030. La clasificación a esa cita seguirá siendo la prioridad del proyecto de Mano Menezes, pero el torneo continental será una oportunidad para comprobar si el trabajo realizado se traduce en resultados y competitividad.

Argentina venció por 1-0 a Colombia en la final de la Copa América 2024. (Foto: AFA)

¿Cómo se jugará la Copa América 2028?

La edición 49 de la Copa América se disputará en Estados Unidos entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028. Está confirmada la participación de 16 selecciones y un calendario que contempla 25 días de partidos. Sin embargo, la CONMEBOL todavía no ha detallado el sistema de competencia, la distribución de los grupos ni las ciudades y estadios que albergarán los encuentros. Esos aspectos serán comunicados próximamente.

¿Quiénes participarán de la Copa América 2028?

El torneo contará con las diez selecciones afiliadas a la CONMEBOL: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. A ellas se sumarán seis representantes de CONCACAF, que conseguirán su clasificación por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027, programada del 17 de junio al 11 de julio de ese año.

Mano Menezes será el DT de la Selección Peruana en la Copa América 2028. (Foto: ITEA Sports)

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