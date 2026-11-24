Decisión histórica a nivel internacional. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló a favor de Senegal por unanimidad, en medio de la disputa por el título de la Copa Africana de Naciones 2025, dejando a Marruecos con las manos vacías tras haberse llevado el trofeo con una victoria por 3-0 en mesa. De esta manera, queda sin efecto la decisión que en su momento había tomado la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y que favorecía a los marroquíes.

Como se recuerda, el pasado 17 de marzo, el Comité de Apelaciones de la CAF le había quitado al título a Senegal para proclamar a Marruecos como el campeón de la Copa Africana de Naciones, alegando un abandono de los senegaleses en la parte final del encuentro, a modo de protesta por una polémica decisión arbitral. El único que se mantuvo en el campo fue Sadio Mané, capitán del equipo.

En Rabat, el pasado 18 de enero, Senegal venció por 1-0 a Marruecos con gol de Pape Gueye en el tiempo suplementario, desatando la algarabía de una selección que minutos atrás se había sentido perjudicada por el juez congoleño Jean-Jacques Ndala Ngambo. Sin embargo, Marruecos terminó imponiéndose por 3-0 tras un fallo favorable en los despachos.

El panel del TAS que resolvió este caso estuvo conformado por el francés Gérald Simon, el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas. Este equipo consideró que la decisión de reanudar o suspender el partido recaía única y exclusivamente en el árbitro congoleño.

Sadio Mané no se retiró del campo al igual que sus compañeros en el partido ante Marruecos. (Foto: AFP)

En ese sentido, como finalmente Jean-Jacques Ndala Ngambo reinició el compromiso pese a los disturbios generados en el cierre del partido, el TAS estimó que con eso se cumplían las condiciones para que el duelo pudiera resolverse en el campo. El panorama fue claro: ambos equipos estaban en el campo y no se opusieron a continuar.

“Dado que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones tienen como única finalidad determinar el resultado de un partido cuando la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspenderlo definitivamente, no resultan aplicables en este caso. En conclusión, la Formación Arbitral considera que, al reanudar el encuentro, el árbitro no incurrió en ningún error de derecho”, explicó el TAS.

Este equipo del TAS también precisó que, si bien el congoleño tomó una decisión en medio de un ambiente de máxima tensión por la reacción de Senegal y posterior respuesta de Marruecos, estas circunstancias no justifican para que su accionar se considere como arbitrario. “Por el contrario, el criterio del árbitro no pareció verse afectado por factores externos al juego”, señalaron.

Por último, el tribunal con sede en Suiza reveló que los fundamentos de esta decisión han sido notificados a ambas selecciones este mismo martes. Los mismos se harán públicos, siempre y cuando las partes involucradas soliciten que se reserve su confidencialidad.

La final entre Senegal y Marruecos se tiñó de polémica al cierre del partido. (Foto: Getty Images)

¿Qué había Achraf Hakimi antes del fallo a favor de Senegal?

Achraf Hakimi, futbolista del PSG y capitán de Marruecos, fue uno de los involucrados en el caso que tomó la palabra, aunque lo hizo antes de conocerse el fallo a favor de Senegal, y que deja a él y sus compañeros sin el título de la Copa Africana de Naciones. El lateral derecho fue tajante al mostrar su disconformidad por el retiro del campo por parte de los senegaleses.

“La decisión no es fácil, todo el mundo vio lo que pasó en el campo, todo el mundo tiene su opinión, yo tengo la mía. En el fútbol no puedes salir del campo así. Siento que hice mi trabajo, el equipo está orgulloso, ha dejado la imagen de marruecos lo más alto posible”, sostuvo en su última conferencia de prensa, previo al partido entre el PSG y la Roma.

Achraf Hakimi es el capitán de la Selección de Marruecos. (Foto: Getty Images)

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