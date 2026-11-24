En Universitario de Deportes ya voltearon la página tras el 4-1 que les propinó Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura y ahora están enfocados en cambiar esa imagen en la ida de las semifinales, conscientes de que un buen resultado en la ‘Incontrastable’ será clave al momento de cerrar la llave en casa. Así pues, una de las dudas que existe en la interna apunta al dueño del arco para esta etapa del campeonato.

Miguel Vargas fue el titular frente al ‘Rojo Matador’ y la imagen que dejó no fue la mejor, pues tuvo responsabilidad de en tres de los cuatro goles que recibió la ‘U’. Su aparición en aquel encuentro respondió a una decisión de Fabián Bustos tras el rendimiento que tuvo Diego Romero contra el CD Moquegua en el 2-2 de la penúltima jornada.

Sin embargo, según informaron en el programa L1 Radio, a esta hora ninguno de los dos tiene la titularidad garantizada en los play-offs. Bustos tomará su decisión en estos días y cuanto más cerca esté del domingo, el panorama sobre su elección estará más claro.

Diego Romero tiene contrato en Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Universitario)

Si revisamos los números de Diego Romero, ha atajado en 25 partidos a lo largo de la temporada, entre Liga 1 y Copa Libertadores, recibiendo 28 goles. ‘Chiquito’ solo pudo mantener su arco en cero en siete compromisos, una situación en la que la fragilidad defensiva de la zaga de Universitario no queda exenta de culpa.

Miguel Vargas, entre tanto, no fue titular en gran parte de la campaña, recibiendo 20 goles en 15 encuentros disputados. Una de sus virtudes es su capacidad para atajar penales, un detalle que podría pesar si tomamos en cuenta que estas semifinales se definirán desde los 12 pasos si existe igualdad tras los dos partidos.

El plantel crema llegó a la capital el último lunes en horas de la mañana y desde hoy empezarán los entrenamientos pensando en la primera semifinal frente a Sport Huancayo. Fabián Bustos no solo deberá elegir al guardameta titular, sino también una alineación que mejore lo que mostró su equipo el pasado domingo. Una buena noticia es que recuperará a algunos lesionados.

Miguel Vargas renovó con Universitario hasta finales del 2028. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de no ganar el Torneo Clausura, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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