Mientras Alianza Lima se prepara para disputar la final de la Liga 1 2026, también tiene asuntos pendientes que resolver fuera de las canchas. Uno de ellos está relacionado con uno de sus delanteros extranjeros, cuyo futuro podría depender de que la directiva blanquiazul cumpla con los compromisos económicos que asumió a comienzos de temporada. Desde Argentina ya hubo una advertencia y diciembre será un mes determinante.

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, se pronunció sobre la situación de Federico Girotti y reveló que Alianza Lima tiene pendiente un nuevo pago de 500 mil dólares para diciembre. En declaraciones al programa de streaming Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, el directivo expresó su deseo de que la institución victoriana cumpla con lo acordado. “Hay un pago ahora en diciembre. ¡Ojalá se cumpla! Confiamos en Alianza y su directiva”, manifestó.

Sin embargo, Fassi también dejó una advertencia sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento. Según explicó, si Alianza Lima no realiza el desembolso dentro del plazo establecido, el convenio entre ambas instituciones quedaría sin efecto y el club peruano tendría que afrontar una penalidad económica. “Ellos saben que, si no pagan en diciembre, se cae todo el convenio y tendrán que pagar casi el doble, pero confiamos en ellos”, agregó el presidente de Talleres.

Para entender el origen de este compromiso, hay que recordar cómo se concretó la llegada de Federico Girotti a Matute. El delantero argentino fue anunciado como refuerzo blanquiazul el 30 de diciembre de 2025, después de que Alianza Lima llegara a un acuerdo con Talleres para adquirir parte de sus derechos económicos. La operación se cerró por una cifra cercana a los 1.6 millones de dólares, correspondiente al 50% del pase del atacante.

Federico Girotti registra cuatro goles con Alianza Lima en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

El otro 50% de los derechos económicos permaneció en poder de Talleres de Córdoba, por lo que el conjunto argentino conservó participación en una futura operación por el futbolista. Esta condición también explica por qué Andrés Fassi mantiene una voz importante cuando se habla del futuro del atacante y de cualquier posible negociación con otro equipo.

En cuanto a su vínculo contractual, Girotti firmó por tres temporadas con Alianza Lima, por lo que su contrato se extiende hasta diciembre de 2028. Durante su primera campaña en el fútbol peruano, el delantero registra cuatro goles y dos asistencias en la Liga 1, números que no han terminado de justificar la expectativa que generó su contratación. Pese a ello, Fassi destacó sus condiciones y lo calificó como uno de los mejores delanteros del campeonato peruano.

Finalmente, el presidente de Talleres reveló que existe interés de un equipo de la MLS por contar con Federico Girotti para la próxima temporada. Por ahora, no se conoce una oferta formal ni hay una salida confirmada del atacante, pero el panorama abre interrogantes sobre su continuidad en La Victoria. Mientras Alianza Lima espera conocer a su rival para la final nacional, también deberá resolver el compromiso económico con Talleres si pretende mantener las condiciones acordadas por uno de sus fichajes de la temporada.

Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2028. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo jugará Alianza Lima los play-offs de la Liga 1 2026?

Alianza Lima ya tiene asegurada su presencia en la final de la Liga 1 2026, por lo que no tendrá que disputar las semifinales. El equipo blanquiazul, que conquistó el Torneo Apertura y terminó como líder de la tabla acumulada, esperará al ganador de la llave entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo para conocer a su rival por el título nacional. Esta semifinal se jugará el 29 de noviembre y el 4 de diciembre, en partidos de ida y vuelta.

De esta manera, Alianza Lima disputará la final nacional el 8 y 13 de diciembre. El primer encuentro será el martes 8, mientras que la revancha se jugará el domingo 13 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los íntimos cerrarán la serie en condición de local por su mejor ubicación en el acumulado. Así, el equipo de Pablo Guede tendrá la oportunidad de luchar por el campeonato en los últimos partidos de la temporada.

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