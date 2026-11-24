Hace unas semanas, después de la derrota por 3-1 ante Flamengo y el 0-0 ante Bahía, todo parecía consumado para Gremio de cara a su objetivo de salvar la categoría en el Brasileirao, sobre todo por el calendario que tenía por delante. Sin embargo, cuando muchos daban por hecho una caída a manos del Santos de Neymar, el equipo de Erick Noriega se impuso por 2-0 y sumó tres puntos valiosísimos en la lucha por la permanencia.

Noriega, que volvió a jugar de volante central, tuvo un partido difícil ya que le tocó lidiar en más de una ocasión con la creatividad de Neymar. Aunque muchos lo creían cerca del retiro por sus problemas físicos de los últimos años, ‘Ney’ se mostró ligero y generó varias ventajas que los atacantes del ‘Peixe’ no supieron aprovechar para vulnerar la portería de Gremio.

Pese a esta dificultad, el ‘Samurái’ fue uno de los más destacados en el triunfo del ‘Tricolor’, que terminó imponiendo condiciones gracias a los goles de Francis Amuzu y Martin Braithwaite. El exjugador de Alianza Lima tuvo un desempeño desde lo defensivo, registrando una entrada exitosa, dos intercepciones, cinco despejes, un bloqueo exitoso y siete recuperaciones.

Neymar fue una de las figuras del partido, pero no pudo evitar la derrota del Santos. (Foto: Getty Images)

Este rendimiento sacrificado tuvo reconocimiento por parte de la hinchada, ya que en la web de Globo Esporte, en el apartado donde la torcida vota por cada uno de los futbolistas, le dieron una valoración de 9.1, siendo 10 el valor más alto. Entre tanto, el citado medio le dio una puntuación de 7.5.

“Jugó entre los defensores y, una vez más, ofreció una actuación sobresaliente, que recordó sus buenos partidos en la Copa do Brasil”, señaló Globo Esporte en la reseña individual que le hizo a Erick Noriega, valorando su capacidad para meterse entre los centrales y ser importante cada vez que Santos apretó el acelerador.

Con este 2-0 sobre el Santos, Gremio sumó 41 puntos en la tabla de posiciones y salió de la zona de descenso, ubicándose en el casillero 15. Corinthians, en el puesto 17 con 40 puntos y que mañana enfrenta al Atlético Mineiro, será su próximo rival en condición de visitante. Este duelo será clave, pues podríamos tener a un peruano perdiendo la categoría en Brasil: Erick Noriega o André Carrillo.

Erick Noriega viene siendo clave en la lucha de Gremio por no perder la categoría en Brasil. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 2-0 a Santos, Gremio volverá a tener actividad este fin semana cuando visite a Corinthians, en el compromiso correspondiente a la fecha 37 del Brasileirao 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 noviembre desde las 4:30 p.m. (horario de Perú, con dos horas más en Brasil) y se disputará en el Neo Química Arena.

En cuanto a la transmisión en territorio peruano, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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