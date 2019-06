Nos respeta: Tabárez reconoció que tomarán precauciones ante Perú en los cuartos de final de la Copa América

Uruguay será rival de la Selección Peruana en los cuartos de final de la Copa América. A estas alturas del certamen, el respeto entre los oponentes es mutuo y ello quedó demostrado en el mensaje que Óscar Washington Tabárez dejó sobre la 'Blanquirroja'.

"El partido con Brasil no lo consideramos. Son partidos que pasan cada tanto. Y cinco goles ponen en guardia a cualquier equipo y puede transformar a la Selección Peruana en un equipo muy difícil", afirmó.

Tabárez aseguró que el partido por cuartas de final igualmente será difícil debido a que la Selección Peruana tiene como base el equipo que clasificó al Mundial de Rusia 2018 y cuenta con muy buenos jugadores.

"Vamos a recuperarnos y a prepararnos para el viaje a Salvador. Nos sirve un día más de descanso. Es algo importante. Estamos llegando muy justo. Pero no lo tomo con ventaja, cambiaría ese día por no tener tantos jugadores lesionados. Se nos redujeron las opciones a menos de 20 jugadores", afirmó al referirse a sus lesionados.

"Vamos a encarar ese partido como todos los anteriores, con la intención de ganarlo. Era lo que queríamos entonces tenemos que tomar conciencia de que hay que ir a aprovechar las oportunidades que se nos dan", afirmó al admitir que, como primero del Grupo C, Uruguay ganó un día a más de descanso y huyó de enfrentar a Colombia.

Tabárez aseguro que Colombia es en este momento tal vez la selección más fuerte del torneo, tras vencer todos sus compromisos, porque mostró un buen plantel y una gran fortaleza.

"Pero no puedo decir que Chile no le pueda ganar a Colombia, para mí no sería algo extraño", afirmó.



Con información de EFE

Tapia mostró su tristeza ante la lesión de Farfán que lo dejó sin Copa América (Fuente: América TV)

► El rival en cuartos de final: así juega Uruguay, próximo oponente de Perú en la Copa América [ANÁLISIS]

► La reacción de la prensa uruguaya tras conocerse que Perú será su rival en cuartos de final [FOTOS]

► "El Tigre sin la Foquita", así reaccionó la prensa internacional tras la salida de Farfán de la Copa América [FOTOS]

► Nos veremos las caras: hasta tres jugadores de Uruguay valen más que toda la Selección Peruana [FOTOS]