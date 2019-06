Luis Advíncula salió lesionado y esto es lo que se sabe de su presencia para la Copa América 

A los 75 minutos del encuentro entre Perú ante Costa Rica , Ricardo Gareca se vio obligado a hacer una variante en el equipo, Aldo Corzo por Luis Advícula debido a que este último sufrió una lesión que le impidió seguir con el partido.

La salida del 'Rayo' fue alarmante, debido a que no podía sostenerse bien y el cuerpo técnico tuvo que apoyarlo para caminar, por lo que este salió del gramado cojeando.

" Advincula está bien. Cuando uno ve cojear al jugador se preocupa, pero creo que va a llegar bien. Ante una lesión o un golpe es preferible no apoyar el pie. De acuerdo a lo que me informan, tal vez no este contra Colombia pero para la Copa estaremos bien", sostuvo en conferencia de prensa el DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca.



"No vamos a arriesgar a ningún jugador. Vamos a tener a todos bien para el inicio de la Copa América", continuó Gareca. Hay que destacar que Yoshimar Yotún y Jefferson Farfán también se encuentran lesionados y tendrán que recuperarse para inicio del duelo internacional.

El próximo duelo de Perú ante Colombia está programado para este domingo 9 de junio desde las 4:00 p.m. (horario peruano) en el Estadio Monumental. El choque será trasmitido a través de las señales de Movistar Deportes y Latina.



