Talia Azcarate va por más historia: “Seré la única mujer que comentará los partidos de la Copa América 2019”

Su pasión por el periodismo deportivo es tan grande como el reto que tendrá que superar en junio. Talía Azcarate no se duerme en sus laureles, luego de convertirse en la primera peruana en comentar por TV la Copa Sudamericana , y ahora se prepara para meterse a los corazones de todos de cara a la Copa América Brasil 2019.

Talía fue elegida como parte del staff de DIRECTV que comentará los partidos que se desarrollarán en el certamen continental, que tendrá como animador a la Selección Peruana.

¿Eres consciente del impacto mediático que ha tenido tu participación como comentarista de la Copa Sudamericana?

​No me imaginé el rebote mediático que iba a tener. Me ha sorprendido ver mensajes de gente agradeciéndome por haber dejado un precedente y, de alguna forma, abrir paso a otras mujeres en este camino. Creo que a la que le toca agradecer es a mi, por tantas muestras de cariño.

¿Cómo nació la idea de que comentes el partido por la Copa Sudamericana?

​Desde que llegué a DIRECTV han confiado en mis capacidades. En febrero, el productor me habló sobre las transmisiones de la Copa Sudamericana, yo acepté inmediatamente, pero sabía que todavía faltaba mucho.

Tres días antes del partido de Sporting Cristal, me avisaron que iba a comentarlo. En ese momento me encantó la idea y me empecé a preparar para lo que implicaba una transmisión internacional.

¿Qué proyectos tienes a futuro?

Ya me confirmaron que seré la única mujer que va como comentarista a la Copa América.

¿Cómo te sientes tras ello?

Muy satisfecha y muy contenta. Creo que si hace un tiempo me ponía a pensar en un posible mejor panorama, no me lo hubiera imaginado tan bien como se están dando las cosas.

Mucho tiempo se ha pensado que el periodismo deportivo es un trabajo de hombres. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

​Creo que nunca es una cuestión de género, sino de preparación. Yo disfruto mucho del fútbol, he jugado por la Selección y lo he visto desde siempre.

¿Cómo y dónde empezaste con el periodismo deportivo?

Yo estudié Comunicación y Marketing. También trabajaba en una consultora de Marketing, cuando me llamaron para comentar el Mundial de mujeres Canadá 2015. Me gustó tanto la experiencia que renuncié a mi trabajo y me propuse colocarme en el mundo deportivo.

¿Tienes algún mensaje que dejarle a las periodistas deportivas?

Que nunca se rindan; si yo me hubiera caído con la primera negativa, no estaría hoy aquí. Y, por otro lado, que siempre hay que aprovechar las oportunidades que se presenten porque, con preparación y seguridad, todo se puede.

