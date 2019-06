¿Cómo replanteó Ricardo Gareca cuando la blanquirroja sufrió una expulsión?

Los directores técnicos no pueden entrar a un partido pensando en quedarse con un jugador menos. Es algo impredecible, un arrebato de adrenalina, de cólera o de inmadurez, que, al final, termina afectando todo lo trabajado durante la semana.

Pese a eso, los futbolistas también son seres humanos. Se equivocan. Es parte del juego, sino, díselo a Yoshimar Yotún (vs. Colombia), Christian Cueva (vs. Chile - Eliminatorias) y Carlos Zambrano (vs. Chile - Copa América 2015), quienes han visto la roja en la 'Era Gareca' por decisiones insensatas.

Yoshimar Yotún agredió a Yerry Mira en el encuentro entre Perú vs. Colombia. (Movistar Deportes)

A raíz de ellas, Ricardo Gareca ha tenido que replantear los partidos, tanto en el aspecto táctico como en la idea de juego. La Selección Peruana , de hecho, perdió en esas tres presentaciones, mostrando falencias defensivas y desatenciones propias de tener un hombre menos dentro del campo.

En la Copa América 2019 –como en cualquier partido– siempre existe la posibilidad de tener un expulsado, por lo que el 'Tigre' deberá corregir errores del pasado y, por qué no, optar por otro esquema al momento de quedar en inferioridad numérica.

La noche negra del 'León en la Copa América 2015

Eran las semifinales y la Selección Peruana se enfrentaba a uno de los equipos que mejor jugaba en el mundo: la Chile de Jorge Sampaoli. Para arrancar, el 'Tigre' dispuso de un 4-4-1-1, con Josepmir Ballón y Carlos Lobatón como mediocampistas y Jefferson Farfán por detrás de Paolo Guerrero en el ataque.

La Selección Peruana afrontó este duelo de semifinales con un 4-4-1-1, con Carrillo y Cueva por las bandas, y Jefferson Farfán como mediapunta. (Captura de pantalla TVN) La Selección Peruana afrontó este duelo de semifinales con un 4-4-1-1, con Carrillo y Cueva por las bandas, y Jefferson Farfán como mediapunta. (Captura de pantalla TVN)

Los primeros 15 minutos fueron bien manejados por la blanquirroja, aunque Chile era el principal protagonista con el balón. Lamentablemente, a los 20', Carlos Zambrano se fue expulsado por una infantil patada sobre Charles Aránguiz.

El replanteo inmediato fue algo impensado: Gareca apostó por André Carrillo en el sitio de Ballón, y que el 'Talibán' pase a ser central. Además, Farfán dejó de ser mediapunta y se convirtió en volante derecho. Todo ello duró solo apenas nueve minutos, pues el DT nacional reemplazó a Christian Cueva, hizo ingresar a Christian Ramos en la zaga, y devolvió a Ballón al medio.

Perú, con el ingreso de Ramos, se paró con un 4-4-1, luego de improvisar con Josepmir Ballón en el lugar de Carlos Zambrano. (Captura de pantalla TVN) Perú, con el ingreso de Ramos, se paró con un 4-4-1, luego de improvisar con Josepmir Ballón en el lugar de Carlos Zambrano. (Captura de pantalla TVN)

Ahora, intercalando entre un 4-4-1 con Paolo solitario adelante y un 6-2-1 con Carrillo y Farfán como laterales/volantes, fue donde Perú pagó caro su desatención más grande del partido. El 'Depredador' cubrió por la banda derecha a la 'Foquita' en un ataque del entonces Schalke 04 y terminó sufriendo una diagonal de Alexis Sánchez. Luego, tras un rebote, Eduardo Vargas anotó el 1-0.

Por momentos, Gareca situó una línea de seis en la defensa, con Jefferson Farfán y André Carrillo como laterales/volantes. (Captura de pantalla TVN) Por momentos, Gareca situó una línea de seis en la defensa, con Jefferson Farfán y André Carrillo como laterales/volantes. (Captura de pantalla TVN)

En el primer gol chileno, Paolo Guerrero le hizo el relevo a Farfán, y terminó sufriendo en la marca ante Alexis Sánchez. (Captura de pantalla TVN) En el primer gol chileno, Paolo Guerrero le hizo el relevo a Farfán, y terminó sufriendo en la marca ante Alexis Sánchez. (Captura de pantalla TVN)

Sí, Perú logró recomponerse en la segunda etapa, cerrándole los circuitos ofensivos a Chile y aprovechando la velocidad por las bandas a la hora de contraatacar, hasta el punto de empatar el encuentro con un corrida fenomenal de Luis Advíncula. Pero no sería suficiente, ya que los sureños seguían recibiendo a las espaldas de Guerrero y por delante de 'Loba' y Ballón. Así, de hecho, llegó el 2-1 de Vargas.

Otra vez contra Chile por las Eliminatorias a Rusia 2018

Enfrentábamos a los ya campeones de la Copa América, y el cuadro nacional ya no podía cometer otro error como el de hace algunos meses atrás. Sin embargo, el duelo –caliente, trabado, por cierto– condujo a la desesperación, y el que 'pisó el palito' esta vez fue Christian Cueva.

El 'Tigre' ya empezaba a usar el 4-2-3-1, que por momentos también fue un 4-4-1-1 con Farfán apareciendo detrás de Guerrero. (Captura de pantalla Caracol) El 'Tigre' ya empezaba a usar el 4-2-3-1, que por momentos también fue un 4-4-1-1 con Farfán apareciendo detrás de Guerrero. (Captura de pantalla Caracol)

Con un parado táctico parecido al de la Copa América (ahora 4-2-3-1, como utiliza en estos tiempos), sus planes fueron nuevamente interrumpidos por la expulsión de 'Aladino', quien absurdamente le tiró la pelota en la cabeza a un rival. Tal y como pasó en Santiago, la bicolor tuvo que pasar a un 4-4-1 con Carrillo y Farfán, dos de sus principales armas en ataque, obligados a hacer todo el recorrido por las bandas. Para colmo, la 'Culebra' se fue lesionada antes del descanso.

Con la habilidad del 'Mago' Valdivia para filtrar pases entre líneas, las diagonales de Eduardo Vargas y Mark González y el control en el mediocampo de Marcelo Díaz y Arturo Vidal, Chile causó serios problemas en todos los sectores del campo. Al final, el 4-3 terminó siendo un resultado bastante corto para el equipo de Sampaoli.

El 4-4-1 sucumbió ante la velocidad por las bandas de Eduardo Vargas y Mark González y los pases entre líneas del 'Mago' Valdivia. (Captura de pantalla Caracol) El 4-4-1 sucumbió ante la velocidad por las bandas de Eduardo Vargas y Mark González y los pases entre líneas del 'Mago' Valdivia. (Captura de pantalla Caracol)

El ingreso de Renato Tapia por Lobatón en el medio le dio más marca a la blanquirroja, pero aún no era suficiente para quitarle la pelota a un criterioso seleccionado chileno, que solo se vio en peligro con jugadas individuales –y aisladas– Jefferson Farfán. Ese día, la 'Foquita' jugó por dos.

Un 'Cafe' amargo para Yotún en el Monumental

Se podría decir que la derrota del domingo ante Colombia fue uno de los partidos más flojos de la Selección Peruana, junto a la derrota frente a El Salvador en marzo de este año. Los dirigidos por Ricardo Gareca se enfrentaron a un grandísimo y competitivo rival, pero, como señaló el 'Tigre' en conferencia de prensa, también tuvo mucho que ver la inocente expulsión de Yoshimar Yotún.

Así inició la Selección Peruana contra Colombia. Ricardo Gareca utilizó su habitual 4-2-3-1. (Captura de pantalla) Así inició la Selección Peruana contra Colombia. Ricardo Gareca utilizó su habitual 4-2-3-1. (Captura de pantalla)

La blanquirroja arrancó el duelo con su típico 4-2-3-1, con Christofer Gonzales siendo la sorpresa dentro del once titular, y sufrió una serie de cambios después de la roja, ya que 'Yoshi' es una pieza fundamental dentro del equipo y no hay un jugador con características similares.

Por eso, Gareca no se hizo problemas y ubicó su formación de 'emergencia': el 4-4-1. Christofer, al igual que contra Costa Rica, se paró más centrado (al costado de Tapia), mientras que Cueva se tiró por izquierda y Carrillo se quedó en la derecha.

Gareca optó por un 4-4-1 tras la expulsión de Yotún. (Captura de pantalla Movistar Deportes) Gareca optó por un 4-4-1 tras la expulsión de Yotún. (Captura de pantalla Movistar Deportes)

¿Lo negativo? Con Edwin Cardona ya en cancha, el jugador del Pachuca aprovechó las espaldas de 'Aladino' para lanzar pases largos a Stefan Medina, creándole constantemente un 2 contra 1 a Miguel Trauco. Peor aún, cuando se retiró Carrillo de la cancha y, con un 4-2-2-1, ambas bandas quedaron desnudas para el ataque colombiano.

Edwin Cardona sacó provecho del espacio a las espaldas de Miguel Trauco y Christian Cueva. (Captura de pantalla Movistar Deportes) Edwin Cardona sacó provecho del espacio a las espaldas de Miguel Trauco y Christian Cueva. (Captura de pantalla Movistar Deportes)

Con el ingreso de Ruidíaz por Carrillo y el nuevo 4-2-2, el problema por la banda izquierda empeoró. Luego, Gareca volvió a un 4-4-1 conservador. (Captura de pantalla Movistar Deportes) Con el ingreso de Ruidíaz por Carrillo y el nuevo 4-2-2, el problema por la banda izquierda empeoró. Luego, Gareca volvió a un 4-4-1 conservador. (Captura de pantalla Movistar Deportes)

Ya con un panorama desfavorable, Ricardo Gareca prefirió meter a jugadores más comprometidos con la marca, como Jesús Pretell y Andy Polo, para regresar a un 4-4-1 mucho más conservador. Igual, Colombia explotó su hombre de más, y con hombres frescos, selló una goleada en el Monumental.

Las otras tres expulsiones

En la 'Era Gareca', después de las ya mencionadas, hubo tres expulsiones más. Una de ellas fue para Pedro Requena, en el amistoso frente a México (1-1) en junio del 2015, otra, para la 'Sombra' Ramos contra Ecuador en Quito (2-1), y la última para Yotún contra Croacia (2-0) en marzo del 2018. Ambas fueron tras recibir doble amarilla por fuertes entradas.

Por Requena, el 'Tigre' hizo un cambio de posición por posición e hizo ingresar a Hansell Riojas. Contra Ecuador, sacó a Cueva y lo reemplazó por un central, Anderson Santamaría. Finalmente, ante los croatas, cambió a Carrillo por Pedro Aquino, para que este ocupara el sitio de 'Yoshi'.

Enner Valencia descontó tras la expulsión y penal cometido por Christian Ramos. (Movistar TV)

La Copa América será un gran reto para la Selección Peruana. En ella, la blanquirroja buscará superar lo hecho en las tres anteriores versiones y, de esa manera, afrontar de mejor manera el comienzo de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

► Juan Reynoso visitó a la Selección Peruana en la Videna



► Pablo Bengoechea: "Mauricio Affonso es el único nueve de área que tenemos"



► Selección Peruana: Josepmir Ballón se unió al entrenamiento de la 'bicolor' en la Videna [VIDEO]



► Selección Peruana: técnico de Paolo Guerrero lo quiere ver brillar en la Copa América [VIDEO]



► Selección peruana | ¿Qué hizo Paolo Guerrero en la tarde libre que dio Ricardo Gareca?