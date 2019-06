Eddie Fleischman: "Ricardo Gareca tiene que pensar que Perú todavía es un equipo chico" [VIDEO]

La Selección Peruana perdió 5-0 ante Brasil en la Copa América 2019 y recibió la peor goleada en la era de Ricardo Gareca y muchos criticaron el planteamiento de juego del DT ya que intentó salir a atacar en los primeros minutos.

En FOX Sports Perú Radio, el periodista Eddie Fleischman aseguró que luego del resultado que le tocó vivir a la 'bicolor', el técnico de la Selección Peruana debería replantear su juego para enfrentar a sus próximos contrincantes.



"Hay un rival todavía más complicado que Chile y Uruguay para Perú y es Perú porque la Selección está atravesando por problemas que no sabe superar y creo que después del 5-0 Gareca tiene que volver a aterrizar", aseguró Eddie Fleischman.

Eddie Fleischman aseguró que la 'bicolor' tiene que aterrizar después de caer 5-0 ante Brasil. (Video: Fox Sports Radio Perú)

"No es tan cierto que Perú está para jugarle de igual a igual a cualquiera, no es tan cierto que no tiene que tomar precauciones cuando se enfrenta a equipos con recursos múltiples como los que tiene Brasil. Gareca tiene que volver a pensar a pensar en función de que Perú es un equipo 'chico'", continuó.

Perú logró la clasificación a la siguiente fase de la Copa América, tras la victoria de Colombia ante Uruguay, resultado que dejó a los dirigidos por Ricardo Gareca como mejor tercero. El próximo duelo de la 'bicolor' está programado para el sábado 29 de junio a las 2:00 p.m.

Pedro Gallese habló luego del 5-0 ante Brasil. (Video: Jose Luis Saldaña)

