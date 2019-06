¿El '9' que necesitamos? Así vimos el desempeño de Raúl Ruidíaz [OPINIÓN]

Raúl Ruidíaz sumó 90 minutos más sin anotar con la Selección Peruana en el duelo contra Costa Rica de la última noche en el estadio Monumental. Esto podría ser considerado como un signo de alarma, pero en realidad parece no preocupar mucho al comando técnico de Ricardo Gareca.

La 'Pulga' tuvo una buena actuación con la 'blanquirroja', la misma que no pudo sellar anotando; sin embargo, ofreció una asistencia fundamental para el GO-LA-ZO de Christian Cueva

Claro está que, con la entrada de Paolo Guerrero, la Selección Peruana ganó en presencia ofensiva. Raúl Ruidíaz se quitó la presión de encima y formó parte de combinaciones que ocasionaron daño en la férrea defensa de Costa Rica.

Vivir bajo la eterna comparación que el hincha hace del delantero de Seattle Sounders con Claudio Pizarro, no permiten ver los buenos desempeños que realiza 'La Pulga' con la 'sele'. No se trata de un 'Tanque', menos de un 'Depredador', pero sí de un delantero picante que no arruga nunca. Valoremos a Raúl Mario.

Mapa de calor de la participación de Raúl Ruidíaz con la Selección Peruana

Ojo, el 'Tigre' no ve en el jugador de 28 años al reemplazo natural de Paolo Guerrero, sino al complemento perfecto. De esa manera, la 'Pulga' se libera de un poco de presión; consecuentemente, gana en confianza y se atreve a encarar.



Su gran actuación la última noche en el Monumental, hizo que muchos dejaran de preocuparse por la ausencia de gol en él. Ahora, comienzan a entender por qué Ricardo Gareca apuesta por Raúl Ruidíaz para esta nueva edición de la Copa América.

