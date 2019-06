Perú vs. Venezuela: miden fuerzas este sábado en su debut en el Grupo A de la Copa América

Perú vs. Venezuela EN VIVO | ONLINE | VER GRATIS | VÍA AMÉRICA TV Y DIRECTV | STREAMING | EN DIRECTO | chocarán en su debut por la Copa América Brasil 2019. El duelo se jugará este sábado 15 de Junio. El estadio Arena do Gremio de Porto Alegre será el recinto deportivo que albergue el encuentro entre las dos selecciones a las 2:00 p.m. (hora peruana).

El enfrentamiento entre Perú vs. Venezuela será transmitido a través de la señal de América TV y Directv Sports. El minuto a minuto y los detalles del encuentro podrás seguirlos por Depor.com.

Perú vs. Venezuela se volverán a ver las caras una vez más. Ambas selecciones saldrán a conseguir y asegurar los tres primeros puntos de la Copa América. Nadie quiere quedarse fuera del certamen en primera ronda.

Previo a la Copa América, la Selección Peruana jugó sus dos últimos partidos amistosos. Los dirigidos por Ricardo Gareca ganaron frente a Costa Rica y cayeron ante Colombia en el estadio Monumental.

A pesar de los resultados no tan favorables para la Selección Peruana en los últimos partidos amistosos, Ricardo Gareca jugará sus mejores cartas para dar la sorpresa en el debut por la Copa América.

Por otro lado, la Selección de Venezuela también afrontó dos encuentros amistosos antes de su participación en la Copa América. El equipo de Rafael Dudamel cayó frente a México y ganó ante Estados Unidos.

Ambas selecciones vienen preparándose en los entrenamientos de cara a su debut en la Copa América. Perú y Venezuela conforman el Grupo A junto a Bolivia y Brasil, anfitrión del certamen. La Selección Peruana viene realizando sus entrenamientos en el estadio Internacional de Porto Alegre, club donde milita el capitán de bicolor Paolo Guerrero.



Perú vs. Venezuela: posibles alienaciones

Perú : Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, André Carrillo; Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.



Venezuela: Wuilker Faríñez, Ronald Hernandez, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Tomás Rincon, Yangel Herrera, Junior Moreno; Jhon Murillo, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.



Perú: 5 últimos enfrentamientos

09/06/19 / Perú vs. Colombia 0 - 3

05.06.19 / Perú vs. Costa Rica 1 - 0

26.03.19 / Perú vs. El Salvador 0 - 2

22.03.19 / Perú vs. Paraguay 1 - 0

20.11.18 / Perú vs. Costa Rica 2 - 3

Venezuela: 5 últimos enfrentamientos

09/06/19 EE. UU. vs. Venezuela 0 - 3

05/06/19 México vs. Venezuela 3 - 1

01/06/19 Venezuela vs. Ecuador 1 - 1

25/03/19 Catalunya vs. Venezuela 2 - 1

22/03/19 Argentina vs. Venezuela 1 - 3

Perú vs. Venezuela: 5 últimos enfrentamientos

23/03/17 Venezuela Perú 2 - 2

24/03/16 Perú Venezuela 2 - 2

18/06/15 Perú Venezuela 1 - 0

31/03/15 Perú Venezuela 0 - 1

10/09/13 Venezuela Perú 3 - 2

Perú vs. Venezuela: horarios en el mundo

Perú - 2:00 p.m.

Venezuela : 3:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

La Selección Peruana llegó al complejo deportivo de Inter de Porto Alegre. (Video: José Luis Saldaña)

► Con Zambrano y Guerrero: el posible once titular de Perú ante Venezuela para el debut en la Copa [FOTOS]



► Rafael Dudamel sobre 'Pacho' Maturana: "Es un hombre de Mundiales"



► Sigue la conferencia de Ricardo Gareca previo al debut de Perú ante Venezuela en la Copa América



► Se derrite por Perú: Rafael Dudamel considera que la blanquirroja es una selección "Top" en el mundo



► La dejó dormida: Luis Advíncula y la sensacional manera que utilizó para parar la pelota [VIDEO]