Crunchyroll ha dado a conocer la alineación de animes para octubre de 2024, con una variedad de estrenos que prometen captar la atención de los fans. Entre las novedades más esperadas se encuentran “Dragon Ball DAIMA”, la segunda temporada de “Blue Lock”, “Dan Da Dan” y “Trillion Game”. Cada uno de estos títulos llegará a lo largo del próximo mes y aquí compartimos las fechas de cada lanzamiento y cómo ver todo el catálogo gratis.

Es importante tener en cuenta que los horarios y los idiomas de doblaje pueden cambiar, y la disponibilidad de estos animes puede variar según la región. Las fechas indicadas a continuación reflejan únicamente los estrenos de las nuevas emisiones simultáneas subtituladas. Los lanzamientos de las fechas de doblaje se anunciarán más adelante.

Cómo ver Crunchyroll gratis

Crunchyroll ofrece tres planes de pago pero cada uno tiene la posibilidad de acceder a una prueba gratuita de siete días. Puedes activar la promoción haciendo clic en este enlace para elegir tu plan y seleccionar el botón “Comenzar prueba gratuita de 7 días”. Necesitarás crear una cuenta para luego acceder a los beneficios. Recuerda tener una tarjeta bancaria activa y revisar que la renovación automática esté desactivada para que no se haga el cobro al final del periodo de prueba. También puedes esperar a que concluya la temporada para que, dentro de esos siete días, puedas maratonear los episodios y aprovechar el beneficio al máximo.

28 DE SEPTIEMBRE

Demon Lord, Retry! R (Gekko)

Akira Oono se encuentra en el mundo de Infinity Game como el último jefe y su personaje favorito, el Señor de los Demonios Hakuto Kunai. Después de conocer a Aku, Luna y otros amigos por el camino, el Señor de los Demonios comienza un nuevo viaje para encontrar un hechizo que pueda llevarle de vuelta al mundo real. La historia del Señor de los Demonios continúa en el siguiente capítulo.

29 DE SEPTIEMBRE

As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World temporada 2 (studio MOTHER)

En una tierra en la que los nobles suelen blandir sus espadas, ¡Ars Louvent hace gala de su habilidad de tasador! Únete a este noble vástago no tan musculoso mientras convierte su pequeño dominio en una fuerza a tener en cuenta, todo ello mientras navega por un mundo de proezas mágicas. Alerta de spoiler: la habilidad de Ars es más poderosa que cualquier espada, y su viaje es tan retorcido como un wyvern en un laberinto.

The Most Notorious “Talker” Runs the World’s Greatest Clan (Felix Film and GA-CREW)

Noel es nieto del legendario Buscador Overdeath y sueña con superar su fuerza. Pero resulta que Noel no es más que un hablador, la clase más débil de todas. Sin inmutarse, utiliza su lengua de plata para reunir aliados, desarrollar astutas estrategias y formar el clan más grande de todos. Ahora, como el Hablador más notorio, Noel hará lo que sea necesario para reclamar la supremacía.

1 DE OCTUBRE

I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History (MAHO FILM)

Esta joven odia a todas esas heroínas perfectas. Así que, cuando reencarna como Alicia, la villana de su simulador de citas de fantasía favorito, ¡es como un sueño hecho realidad! Pero hay un problema, cuanto más intenta ser malvada, más parece enamorarse el príncipe de ella. ¡Alicia tendrá que esforzarse mucho más si quiere convertirse en la villana más grande del mundo!

Tying the Knot with an Amagami Sister (Drive)

Uryu, que aspira a estudiar medicina, ¡debe elegir entre tres doncellas del santuario para heredar el santuario familiar! El doblaje incluye español.

Let This Grieving Soul Retire (ZERO-G)

¡Un cazador de tesoros está dispuesto a hacer las maletas y abandonar su peligroso trabajo!

2 DE OCTUBRE

Re:ZERO -Starting Life in Another World- temporada 3 (White Fox)

Ha pasado un año desde la victoria de Subaru en el Santuario. Saborea una vida de plenitud mientras el campamento de Emilia permanece unido para la selección real... hasta que llega una carta fatídica. Anastasia, candidata a la selección real, ha invitado a Emilia a la Ciudad de Priestella. Pero mientras el grupo comienza su viaje, la crisis se agita bajo la superficie y Subaru se encuentra de nuevo con un destino cruel. El doblaje incluye español.

The Prince of Tennis II U-17 World Cup Semifinal (M.S.C)

Tras derrotar a Francia, Ryoma y el Equipo de Japón pasan a semifinales. Su próximo rival es el mejor equipo del mundo, Alemania. Alemania no sólo está liderada por el tenista profesional Volk, sino que Tezuka, que completó el mismo entrenamiento brutal junto a Japón, también se ha unido a sus filas. Con una feroz batalla por delante, ¿se impondrá Japón?

KamiErabi God .app temporada 2 (UNEND)

Misma escuela, nuevos rivales. Los alumnos de la Academia Suezane Yuai utilizan sus poderes especiales para competir por el codiciado título de “Dios”. Después de que Goro consiguiera detener a Kyo y Ryo, perdió sus poderes. Pero en ese momento, recordó su verdadero deseo. La feroz batalla real continúa mientras los aliados se convierten en enemigos y los amigos en enemigos en la lucha por el título de dios y el trono.

Acro Trip (Voil)

Chizuko es una chica otaku normal de la prefectura de Niigata. Está obsesionada con Berry Blossom, una heroína mágica que protege la ciudad. Pero las batallas con su inepto némesis, Chroma, se han vuelto tan deslucidas que ni siquiera merece la pena verlas. Chizuko quiere ver todo el poder de Berry, un deseo que rápidamente lleva a esta chica aparentemente tímida por el camino del mal.

3 DE OCTUBRE

DAN DA DAN (Science SARU)

Cuando Momo, una estudiante de secundaria de una familia de médiums espirituales, conoce a su compañero de clase Okarun, un fanático de las ciencias ocultas, discuten: Momo cree en los fantasmas pero niega a los extraterrestres, y Okarun cree en los extraterrestres pero niega a los fantasmas. Cuando resulta que ambos fenómenos son reales, Momo despierta un poder oculto y Okarun adquiere el poder de una maldición. Juntos deberán enfrentarse a las fuerzas paranormales que amenazan su mundo.

TRILLION GAME (MADHOUSE)

Haru y Gaku, antiguos compañeros de escuela, harán lo que sea para alcanzar el éxito. Y para ellos, el éxito significa ganar un billón de dólares. Pero para ello tendrán que sacar el máximo partido de sus habilidades únicas. Haru es un orador persuasivo y seguro de sí mismo que puede conectar con cualquiera, mientras que Gaku, aunque torpe, es un experto programador. ¿Será suficiente la combinación de sus talentos para hacer realidad su sueño?

365 Days to the Wedding (Asahi Productions)

Takuya y Rika trabajan en la misma agencia de viajes en Tokio y ambos son felizmente introvertidos y solteros. Pero su empresa abrirá una nueva sucursal en Alaska el año que viene, y los empleados sin cónyuge serán reclutados para trabajar ahí. Desesperados por evitar la mudanza, y aunque apenas se han hablado antes, deciden fingir un compromiso. ¿Podrán estos callados compañeros de trabajo convertirse en una pareja convincente? El doblaje incluye español.

Mecha-Ude: Mechanical Arms (TriF Studio)

La vida ordinaria de Hikaru en la escuela secundaria da un giro emocionante cuando se encuentra con Alma, una entidad alienígena parecida a un miembro mecanizado llamado Mecha-Ude. Alma, miembro de una rara especie, huye de un siniestro grupo que persigue a los de su especie en busca de uno que posee un poder sin igual. Encargados por el grupo de resistencia ARMS, este dúo improbable se embarcará en un peligroso viaje para salvar a los Mecha-Ude.

Negative Positive Angler (NUT)

La vida de Tsunehiro no es fácil. Después de que un médico le diera dos años de vida y de que los cobradores de deudas llamaran a su puerta, Tsunehiro se cae de un puente. En un abrir y cerrar de ojos, Hana y su tripulación descubren a Tsunehiro y lo ponen a salvo. Antes de regresar, anclan en alta mar para pescar y Tsunehiro captura una enorme lubina en un ataque de suerte de principiante. Mientras su edificio de apartamentos se derrumba, la nueva vida de Tsunehiro comienza a desarrollarse.

Good Bye, Dragon Life (SynergySP and Vega Entertainment)

Hace mucho tiempo, el más antiguo de los dragones divinos fue asesinado por un humano. El poderoso dragón aceptó su muerte cuando, de repente, renació como Dolan, un hombre que vive en un tranquilo pueblo. Mientras pasa otro apacible día trabajando en el campo, conoce a Celina, una criatura mitad humana y mitad serpiente que busca pareja. El improbable dúo se hace amigo, pero les aguardan desafíos que amenazan su nuevo vínculo.

Rurouni Kenshin -Kyoto Disturbance- (LIDENFILMS)

Durante los disturbios de la Era Bakumatsu, hubo un guerrero imperialista temido como el «Hitokiri Battosai». Sin embargo, con la llegada de la nueva era, el Battosai desapareció de la escena pública, dejando tras de sí sólo su leyenda de guerrero Revolucionario más fuerte.

4 DE OCTUBRE

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online temporada 2 (A-1 Pictures)

Ahora se encuentran participando en un nuevo torneo battle royale death match que se anunció de sopetón. LPFM se perfila como el equipo candidato favorito a la victoria, pero el equipo tendrá que soportar varias duras pruebas para conseguirlo: un campo de juego que se hunde en el océano con el paso del tiempo, una zona [DESCONOCIDA] oculta en medio del mapa y una conspiración de equipos anónimos. Además de todo esto, todos los jugadores tendrán que seguir unas impactantes reglas especiales si quieren jugar y ganar...

The Stories of Girls Who Couldn’t Be Magicians (J.C.STAFF)

En la Academia de Magia Letran, dos improbables amigas comparten un sueño: convertirse en magas. Kurumi es una chica normal un poco ingenua, mientras que Yuzu es la distinguida hija de una noble familia de magos. Necesitan entrar en una clase especial de entrenamiento para magos, ¡pero suspenden el examen de acceso! Toda esperanza parece perdida hasta que llega la misteriosa profesora Minami Suzuki, y su suerte da un giro repentino.

5 DE OCTUBRE

BLUE LOCK segunda temporada (8bit)

Tras llegar hasta aquí, 35 jugadores se mantienen en pie, pero ahora el propio programa Blue Lock se enfrenta a la eliminación de la selección nacional sub-20 de Japón. Sus acérrimos rivales tendrán que aliarse para derrotar a la selección nacional juvenil si alguno de ellos quiere tener una oportunidad en el puesto de delantero. ¿Podrán dejar a un lado sus egos el tiempo suficiente para ganar juntos, o perderán divididos? El doblaje incluye español.

You are Ms. Servant (Felix Film)

Hitoyoshi, un chico de la secundaria que vive solo, oye que llaman a su puerta. Al abrirla, se encuentra con una extraña chica que se ofrece a ser su empleada. Tiene un precioso pelo negro, modales elegantes y... un oscuro pasado como asesina. Pero a pesar de su pasado mortal y su falta de habilidades domésticas, Hitoyoshi la acepta. A medida que se adapta a su nueva vida, comienza a experimentar emociones que nunca antes había sentido. El doblaje incluye español.

Blue Exorcist -Beyond the Snow Saga- (Studio VOLN)

Los hermanos Rin y Yukio se dirigen al lago Towada, en Aomori, para buscar a Shura, que había desaparecido repentinamente. Allí encuentran el lugar de nacimiento de Shura, donde Shiro se convirtió en su tutor. Mientras continúan su búsqueda, Rin y Yukio descubren el destino que aguarda a Shura. Mientras tanto, Lightning, uno de los Archicaballeros, llega a la rama japonesa de los Caballeros de la Vera Cruz y comienza su investigación sobre los Illuminati. Lightning deduce que todo comenzó en la «Noche Azul», mientras se adentra poco a poco en el lado oscuro de los Caballeros de la Vera Cruz....

6 DE OCTUBRE

MF Ghost temporada 2 (Felix Film)

Japón adopta los automóviles eléctricos autoconducidos y deja obsoletos la mayoría de los motores de gasolina en 202X. Los coches más rápidos encuentran una nueva vida en el MFG, un circuito de carreras que se celebra en las autopistas japonesas. Pilotos de todo el mundo compiten por el título. Kanata Rivington regresa de Gran Bretaña a Japón para participar en el MFG y encontrar a su padre. ¿Podrá ganar el título y encontrar respuestas? ¡Abróchate el cinturón y llega al límite!

TsumaSho (Studio Signpost)

Keisuke Niijima ha vivido sumido en el dolor desde que su mujer, Takae, falleció hace 10 años. Pero cuando una joven le visita, afirmando ser Takae reencarnada, Keisuke y su hija, Mai, se ven arrastrados a un reencuentro milagroso. A medida que la niña revela detalles íntimos que sólo ellos podrían conocer, la familia Niijima comienza a sanar lentamente, redescubriendo el amor y la calidez de la forma más inesperada.

7 DE OCTUBRE

Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii (Studio DEEN)

La heredera de la Yakuza, Yoshino, se casa con un joven llamado Kirishima, ¡pero un evento impactante revelará su verdadera naturaleza!

Ron Kamonohashi’s Forbidden Deductions temporada 2 (Diomedéa)

Ron Kamonohashi fue una vez considerado un genio en la mejor academia de formación de detectives. Pero tras un error fatal, fue expulsado y se le prohibió convertirse en detective. Años después, el agente de policía Totomaru Isshiki llama a la puerta de Ron en busca de ayuda para un caso de asesinato en serie. Encuentra a Ron, ahora un recluso de pelo desordenado, que acepta. Juntos, este dispar equipo de detectives empieza a resolver su primer misterio.

Natsume’s Book of Friends temporada 7 (Shuka)

Natsume y Nyanko-sensei siguen derrotando a los yokai mientras enfrentan nuevos desafíos sobrenaturales.

Seirei Gensouki: Spirit Chronicles temporada 2 (TMS Entertainment)

Los humanos y los katawara están en guerra, pero en cada bando hay quienes unen sus fuerzas. Tama es un espíritu zorro que ama a los humanos, mientras que su hermanastro sendou, Jinka, los desprecia. Juntos, utilizan el poder de la transformación de los espíritus para derrotar a los monstruosos katawara y poner fin a los males de esta era caótica. ¿Qué destino aguarda al dúo al final de su viaje? El doblaje incluye español.

After-school Hanako-kun (Lerche)

El espíritu Hanako-kun y su ayudante humana, la estudiante de primer año Nene Yashiro, mantienen la paz entre las fuerzas sobrenaturales y los estudiantes de la Academia Kamome. Cuando no están luchando por mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, ¿cómo pasan el tiempo? Únete a Hanako-kun y Nene en sus aventuras después de clase.

9 DE OCTUBRE

The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor (J.C.STAFF)

Jill se escapa de la cárcel la noche antes de ser ejecutada por su prometido, el príncipe heredero Gerald. Es alcanzada por una flecha mientras escapa, pero en lugar de morir, es transportada seis años al pasado, a la noche en que ella y Gerald se conocieron. Desesperada por alterar el destino, se declara al primer hombre que ve, Hadis Teos Rave, su enemigo en el futuro. Es su última oportunidad de hacerlo bien.

10 DE OCTUBRE

Nina the Starry Bride (Signal.MD)

Nina nunca imaginó que estaría en el centro de un engaño real. Ha tenido un duro comienzo en la vida como huérfana en la ciudad castillo de Fortna. Pero cuando el príncipe Azure se da cuenta de que sus profundos ojos azules son iguales a los de la difunta princesa Alisha, ordena que ocupe su lugar y se case con el príncipe de Galgada. A pesar de este destino incierto, ella encuentra alegría en saber que por fin alguien la necesita. El doblaje incluye español.

11 DE OCTUBRE

Dragon Ball DAIMA (Toei Animation)

Debido a una conspiración, Goku y sus amigos se vuelven pequeños. ¿Qué clase de aventura les espera a Goku, al Supremo Kai y a los nuevos personajes Glorio y Panzy en este mundo desconocido, el “Reino de los Demonios”?

12 DE OCTUBRE

DEMON LORD 2099 (J.C.STAFF)

Hace cinco siglos, el Señor de los Demonios Veltol reinaba sobre una nación inmortal. Ahora, ha llegado el momento de que despierte de nuevo. Corre el año 2099 y la civilización ha alcanzado su punto álgido de evolución, dando lugar a un paisaje de alta tecnología con altísimos rascacielos, nada que ver con lo que él había conquistado antes. Puede que Veltol sea una reliquia del pasado, pero no te equivoques: ¡este nuevo mundo será suyo! El doblaje incluye español.

13 DE OCTUBRE

Shangri-La Frontier temporada 2 (C2C)

Rakuro Hizutome solo se preocupa por una cosa: vencer juegos de realidad virtual mediocres. Dedica toda su vida a estos juegos llenos de errores y podría completarlos todos mientras duerme. Un día, decide desafiarse a sí mismo y jugar un popular juego de élite llamado Shangri-La Frontier. Pero pronto descubre lo difícil que es. ¿Serán suficientes sus habilidades expertas para desentrañar sus secretos ocultos? El doblaje incluye español.

14 DE OCTUBRE

Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest temporada 3 (asred.)

Tras repeler a unos invasores demoníacos, la princesa Liliana abandona el Reino de Heiligh en busca de ayuda. Hajime decide unirse a ella antes de enfrentarse a los dos Grandes Laberintos restantes. Por el camino, se enteran de un intento de invasión y de que Cam, el jefe de la tribu Haulia, ha sido capturado por el Imperio. Hajime jura usar todo el poder que pueda reunir para hacer lo correcto. ¡Que empiece la fiesta! El doblaje incluye español.

PRONTO

Bananya Around The World (TMS Entertainment and Lesprit)

¡Vuelve Bananya! El misterioso gato que vive dentro de un plátano vuelve para vivir una nueva aventura cuando aparece una bola de luz. Cuando la bola parpadea, aparece un nuevo gato llamado Baby Sweet. Los dos se hacen amigos rápidamente y emprenden una gran aventura para descubrir nuevos y emocionantes lugares de todo el mundo. ¡Únete a los nuevos amigos en su viaje!