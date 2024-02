La plataforma de streaming de anime Crunchyroll anunció que el especial de anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To The Hashira Training-” será lanzado en versión doblada en Latinoamérica a partir del 22 de febrero. Te contamos quiénes participarán del proyecto y de qué trata la esperada producción que llegará próximamente a los cines locales.

Los cinéfilos y aficionados a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en México tendrán la oportunidad de ser de los primeros en disfrutar del estreno. Los boletos para las proyecciones en el país azteca ya están disponibles para su compra y se recomienda a los interesados consultar la disponibilidad y adquirir sus entradas a través de los cines locales.

Elenco de doblaje de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To The Hashira Training-

El elenco de doblaje incluye a:

Giyu Tomioka interpretado por Marc Winslow

Muichiro Tokito interpretado por Armando Corona

Tanjiro Kamado interpretado por Iván Bastidas

Nezuko Kamado interpretada por Annie Rojas

Zenitsu Agatsuma interpretado por José Luis Piedra

Inosuke Hashibira interpretado por Uraz Huerta

Acerca de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- proyectará por primera vez en cines el episodio 11 del Arco de la Aldea de los Herreros, mostrando así la conclusión de la feroz batalla entre Tanjiro y la Cuarta Luna Creciente, Hatengu, además de cómo Nezuko logra caminar bajo el sol. Le seguirá el episodio 1 del Arco del Entrenamiento de los Pilares, donde veremos el inicio del entrenamiento de los Pilares para prepararse de cara a la próxima batalla contra Muzan Kibutsuji, que se podrá ver por primera vez.

Historia original: Koyoharu Gotoge (JUMP COMICS / SHUEISHA)

Director: Haruo Sotozaki

Diseño de personajes/Director en jefe de animación: Akira Matsushima

Producción del guion: ufotable

Diseño secundario de personajes: Miyuki Sato, Yoko Kajiyama, Mika Kikuchi

Diseño de utilería: Masaharu Koyama

Director de arte: Koji Eto

Director de fotografía: Yuichi Terao

Director 3D: Kazuki Nishiwaki

Configuración de color: Yuko Omae

Edición: Manabu Kamino

Música: Yuki Kajiura, Go Shiina

Producción de animación: ufotable

Estamos en la era Taisho de Japón. Tanjiro, un joven que se gana la vida vendiendo carbón, descubre un día que su familia ha sido asesinada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor Nezuko, la única superviviente de la masacre, ha sufrido una transformación en demonio.

Destrozado por los acontecimientos, Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios para poder devolver a su hermana a la normalidad y matar al demonio que masacró a su familia.

Cómo suscribirse a Crunchyroll

El proceso para suscribirse es bastante sencillo. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.