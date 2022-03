CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. ¿Qué sucederá en la temporada 3 de “Demon Slayer”? El anime de “Kimetsu no Yaiba” cerró el Arco del Distrito Rojo con una gran pelea entre la Sexta Luna Creciente, conformada por Gyutaro y Daki, y los matademonios Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, junto a Nezuko y el Pilar del Sonido, Tengen Uzui. Ahora, ya se ha confirmado la animación del Arco de la Aldea del Herrero y muchos se preguntan qué traerá esta parte de la serie que se puede ver por Crunchyroll.

La siguiente etapa de la creación de Koyoharu Gotouge entregará más detalles de la naturaleza de los demonio y los hashiras. Y, sobre todo, marcará la pauta de lo que será el posterior enfrentamiento con el villano de la ficción, Muzan Kibutsuji.

La imagen oficial de la tercera temporada de "Demon slayer" (Foto: Ufotable).

10 MOMENTOS CLAVES DE LA TEMPORADA 3 DE “DEMON SLAYER”

10. Un mayor protagonismo de Mitsuri Kanroji

La Pilar del Amor tendrá un papel más relevante en el Arco de la Villa del Herrero, adonde llegarán Tanjiro y Nezuko Kamado tras la batalla con la Sexta Luna Creciente. En dicha villa, se dará un gran enfrentamiento en la que Mitsuri Kanroji tendrá un papel fundamental.

Mitsuri Kanroji en la temporada 1 de "Demon Slayer". (Foto: Ufotable)

9. El legendario maniquí de entrenamiento

Después de cada batalla, Tanjiro sigue entrenando para volverse más fuerte. Lo mismo hará en la Aldea de los Herreros, donde conocerá a Kotetsu, un joven que le mostrará la poderosa herramienta que buscaba Muichiro Tokito para mejorar sus habilidades: un maniquí basado en los movimientos del creador de los alientos.

Tanjiro desenvainando su espada. (Foto: Ufotable)

8. Más claves sobre las espadas Nichirin

Las espadas son las armas que los matademonios utilizan para acabar con sus enemigos. Sin embargo, dentro de las dos temporadas de “Demon Slayer”, se ha sabido poco de sus orígenes. En la temporada 3 se sabrá más de estas herramientas y sus claves para las posteriores batallas con las Lunas Superiores.

Tanjiro durante los primeros episodios del anime de "Kimetsu no Yaiba". (Foto: Ufotable)

7. La introducción de Genya Shinazugawa

El Arco de la Aldea del Herrero también se adentrará a la personalidad de Genya Shinazugawa, el siempre enojado y furioso matademonios que parece odiar a todo el mundo. Lo cierto es que la participación del personaje será demasiado épico en la temporada 3. Si quieres saber más del papel de Genya en el manga, puedes ver esta nota.

Genya durante el opening de "Demon Slayer". (Foto: Ufotable)

6. Muichiro Tokito entra en acción

El hashira más joven de la Cuerpo de Matademonios desenvainará su espada para demostrar que, a pesar de su corta edad (14 años), su valor en el campo de batalla será fundamental. En la temporada 3, Tokito será importante para luchar contra las Lunas Superiores número 4 y 5. Sin embargo, este será solo el inicio de lo que demostrará al final de “Kimetsu no Yaiba”.

Muichiro Tokito, el Pilar de la Niebla, en su primera aparición en "Demon Slayer". (Foto: Ufotable)

5. La espada más poderosa

En la Aldea del Herrero también se dará a conocer una espada legendaria que se mantenía oculta de los matademonios. A pesar de que no está totalmente restaurada, el arma será uno de los puntos importantes en la batalla de la temporada 3 de “Demon Slayer”.

Tanjiro a punto de lanzarle su espada a Akaza. (Foto: Ufotable)

4. El rostro de Hotaru Haganezuka

Además, los seguidores de “Demon Slayer” podrán conocer el rostro detrás de la máscara de Hotaru Haganezuka. El enigma es resuelto en una situación grave, pero los lectores del manga se sorprendieron por un detalle: la belleza del forjador de espadas. Hotaru, además, demostrará de qué está hecho cuando la pelea esté en su punto más alto.

3. La invasión a la Aldea del Herrero

La famosa aldea parecía impenetrable. Sin embargo, ni todas las previsiones lograron que no sea ubicada. De esta manera, tras la derrota de Gyutaro y Daki, los poderosos Hantengu y Gyokko, las Lunas Crecientes 4 y 5, respectivamente, tomarán el lugar causando grandes estragos y pérdidas humanas. Tokito se enfrentará solo a Gyokko.

2. La otra gran batalla

Mientras que Tanjiro, Nezuko y Genya buscarán la derrota de Hantengu, una de las Lunas Superiores más problemáticas y difíciles de derrotar. Esta batalla hará que Tanjiro y Genya puedan resolver mejor sus diferencias y así combatir de la mejor manera ante el demonio que tiene planeado destruir toda la Aldea de los Herreros.

1. La esperanza de Nezuko

Toda la batalla del Arco de la Aldea del Herrero está direccionado hacia un solo punto, uno de los más impactantes de “Kimetsu no Yaiba”: el destino de Nezuko Kamado. La hermana de Tanjiro no solo luchará contra las Luna Superiores, sino que demostrará valentía al sacrificarse para que la batalla sea favorable. Nezuko queda expuesta al sol. Sin embargo, no muere. Sobrevive y hasta empieza a hablar. Este detalle será el detonante de los siguientes arcos de “Demon Slayer”. Aquí te contamos más sobre lo que sucederá con Nezuko.