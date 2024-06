Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba acabará la cuarta temporada este fin de semana. Miles de fanáticos están buscando en Internet dónde ver el estreno del octavo episodio, cuya duración será de 60 minutos, mientras muchos otros se preguntan si es que el capítulo final del Arco del Entrenamiento Hashira llegará a Netflix. ¿Será así o habrá que esperar?

Crunchyroll ha sido la plataforma que ha lanzado cada nuevo episodio de la Temporada 4 hasta la fecha. Sin embargo, hay dudas sobre si es que, al cierre de la temporada, esta aparecerá completa en Netflix. La duda es válida porque la plataforma de streaming se caracteriza por lanzar temporadas completas en su catálogo y quizá estén esperando al cierre del Arco del Entrenamiento Hashira para estrenas los nuevos episodios.

Lamentamos informarte que no será así. El capítulo final de la cuarta temporada de Demon Slayer saldrá en exclusiva para la plataforma Crunchyroll y Netflix no ha informado ninguna novedad al respecto. Si no quieres mudarte de Netflix, tendrás que esperar al menos un año para que el Arco del Entrenamiento Hashira llegue al catálogo. Sin duda, es mucho tiempo para evitar los spoilers.

El Capítulo 8 de Demon Slayer - Temporada 4

La última entrega de Demon Slayer titula “The Hashira Unite” y la sinopsis oficial reza lo siguiente: “En una tranquila noche iluminada por la luna, Kagaya finalmente conoce a Muzan Kibutsuji, quien aparece en la residencia Ubuyashiki”.

¿Con ganas de ver el final de la temporada? Ingresa a este enlace para crear tu cuenta en Crunchyroll y luego indexa tu correo electrónico y una contraseña. Luego, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.

Fechas de estreno de Demon Slayer

Episodio 1 – 12 de mayo (Disponible)

Episodio 2 – 19 de mayo (Disponible)

Episodio 3 – 26 de mayo (Disponible)

Episodio 4 – 2 de junio (Disponible)

Episodio 5 – 9 de junio (Disponible)

Episodio 6 – 16 de junio (Disponible)

Episodio 7 – 23 de junio (Disponible)

Episodio 8 – 30 de junio

Horarios de estreno de Demon Slayer

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 9:00 am.

Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 am.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 11:00 am.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12:00 pm.

España: 5:00 pm.

Estados Unidos: 11:00 am (Hora en Washington DC)

